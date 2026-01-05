Τέλος ο Αμορίμ από την Γιουνάιτεντ!

Μόλις έναν χρόνο άντεξε τελικά στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Ρούμπεν Αμορίμ.

Αμορίμ ήταν και πάει... Ακόμη ένας και η λίστα με τους προπονητές που πηγαίνουν με μεγάλες περγαμηνές και φιλοδοξίες στο Μάντσεστερ, αλλά φτάνουν να απολύονται μετά από μικρό λίγο μεγαλύτερο διάστημα, όλο και μεγαλώνει.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ άφησε πέρυσι τον Νοέμβριο στα κρύα του λουτρού την Σπόρτινγκ Λισαβόνας για να αποδεχτεί την πρόκληση της Γιουνάιτεντ, αλλά έμελλε να αντέξει μόλις για έναν χρόνο και... κάτι στο τιμόνι των "κόκκινων διαβόλων".

Μετά τη νέα γκέλα της ομάδας του, αυτή τη φορά με την 16η Λιντς (1-1), που την άφησε στην 6η θέση της Premier League, η διοίκηση του συλλόγου αποφάσισε την απόλυσή του 41χρονου Πορτογάλου.

Στα 63 παιχνίδια που βρέθηκε στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέτρησε μόλις 25 νίκες, με 15 ισοπαλίες και 23 ήττες.

Σύμφωνα με το "Athletic" ο πρώην μέσος της Γιουνάιτεντ, Ντάρεν Φλέτσερ, αναμένεται να αναλάβει την ομάδα προσωρινά.