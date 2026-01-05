Αμορίμ: «Θα μείνω στη Γιουνάιτεντ μέχρι να με αλλάξουν»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρούμπεν Αμορίμ μετά το ισόπαλο 1-1 με την Λιντς, ξέκοψε κάθε συζήτηση περί παραίτησής του από τον πάγκο των «Κόκκινων Διάβολων».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Γνωρίζω ότι το όνομά μου δεν είναι Κόντε, Τούχελ ή Μουρίνιο, όμως είμαι ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θα παραμείνω στη θέση μου τουλάχιστον για τους επόμενους 18 μήνες ή έως ότου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά.

Δεν σκοπεύω να παραιτηθώ. Θα συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου μέχρι να έρθει κάποιος άλλος για να με αντικαταστήσει. Βρίσκομαι εδώ ως προπονητής και κάθε τμήμα του συλλόγου -από τους σκάουτερς έως τον αθλητικό διευθυντή- οφείλει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του».