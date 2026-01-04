Σπουδαίο «διπλό» της Ναντ στην Μασσαλία με σκόρερ Καμπελά στο ντεμπούτο του!

Η Ναντ πανηγύρισε τέραστια νίκη μέσα στην έδρα της Μαρσέιγ με 0-2, με τον Ρεμί Καμπελά να σκοράρει στο ντεμπούτο του με τους «κίτρινους».

Ιδανικό ντεμπούτο για τον Ρεμί Καμπελά στην Ναντ, μετά τον δανεισμό του από τον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν. Ο Γάλλος άσος μετακόμισε στα «καναρίνια» προκειμένου να βοηθήσει στην προσπάθεια της ομάδας του να μείνει στην μεγάλη κατηγορία και από το πρώτο ματς έδειξε την «κλάση» του.

Οι γηπεδούχοι δεν είχαν καθαρό μυαλό από το ξεκίνημα του ματς. Εμειναν πολύ νωρίς με 10 παίκτες, μετά την αποβολή του Βέλγου, Αρτούρ Βερμέερεν στο 26' με απευθείας κόκκινη κάρτα, δέχτηκαν γκολ λίγο αργότερα από τα «καναρίνια» και τα πράγματα έγιναν πολύ δύσκολα. Η δεύτερη αποβολή του Ναντίρ μέσα σε τρία λεπτά (64'-66') μετέτρεψε την κατάσταση σε μη αναστρέψιμη.

Στο ντεμπούτο του με την φανέλα της Ναντ, μετά το δανεισμό του από τον Ολυμπιακό, ο Ρεμί Καμπελά ήταν αυτός που 30 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο «σφράγισε» τη νίκη με το πέναλτι που εκτέλεσε στο 88'.

Η ομάδα του Ντε Τσέρμπι έμεινε στο -8 από την κορυφή, ενώ η Ναντ πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα στην προσπάθεια που κάνει για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Τουλούζ-Λανς 0-3

(57' Σαΐντ, 85' Τόμασον, 90'+5 Γκάνιου)

Μονακό-Λιόν 1-3

(45'+3 Κουλιμπαλί - 38', 57' Σουλτς, 79' Βινίσιους)

Νις-Στρασμπούρ 1-1

(54' Γουαχί - 13' πέν. Πανιτσέλι)

Λιλ-Ρεν 0-2

(49' Φρανκόφσκι, 59' Μέρλιν)

Μαρσέιγ-Ναντ 0-2

(31' Σεντόνζ, 88' πέν. Καμπελά)

Μπρεστ-Οσέρ 18:15

Χάβρη-Ανζέ 18:15

Λοριάν- Μετς 18:15

Παρί Σεν Ζερμέν-Παρί FC 21:45



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)

Λανς 40 -17αγ.

Παρί Σεν Ζερμέν 36

Μαρσέιγ 32 -17αγ.

Λιλ 32 -17αγ.

Ρεν 30 -17αγ.

Λιόν 30 -17αγ.

Στρασμπούρ 24 -17αγ.

Τουλούζ 23 -17αγ.

Μονακό 23 -17αγ.

Ανζέ 22

Μπρεστ 19

Λοριάν 18

Νις 18 17αγ.

Παρί FC 16

Χάβρη 15

Ναντ 14 -17αγ.

Οσέρ 12

Μετς 11