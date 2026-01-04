Ο Ντάνι Άλβες αγόρασε ομάδα Γ’ κατηγορίας και ετοιμάζεται να… επιστρέψει

Την επιστροφή του στο ποδόσφαιρο θέλει να πραγματοποιήσει ο θρυλικός Βραζιλιάνος δεξιός οπισθοφύλακας, με ένα όχι και τόσο συνηθισμένο τρόπο.

Ο Ντάνι Άλβες, πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Βραζιλίας, επένδυσε σε μια πορτογαλική ομάδα τρίτης κατηγορίας και ετοιμάζεται να επιστρέψει στα γήπεδα από διπλό πόστο. Τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως ιδιοκτήτης.

Μάλιστα η νέα του ομάδα ανακοίνωσε επίσημα την είσοδο του Βραζιλιάνου ως συνιδιοκτήτη της ομάδας, σε μία ιστορική στιγμή για τον πορτογαλικό σύλλογο.

Η ανακοίνωση της Σπόρτινγκ Σάο Ζοάο ντε Βερ:

«Σήμερα σηματοδοτείται η αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην ιστορία της Sporting Clube de São João de Ver. Ένα κεφάλαιο γραμμένο με φιλοδοξία, ταυτότητα και όραμα για το μέλλον.

Σε μια στιγμή που θα χαραχθεί στη μνήμη του συλλόγου, ανακοινώνουμε επίσημα την είσοδο του Daniel Alves ως συνεταίρου-ιδιοκτήτη της SAD (εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας της Sporting Clube de São João de Ver). Ένα όνομα που φέρει μια από τις πιο νικηφόρες πορείες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο τώρα τέμνεται με έναν σύλλογο με βαθιές ρίζες, χτισμένο στη σκληρή δουλειά, την ανθεκτικότητα και το πάθος. Δύο ξεχωριστές ιστορίες που ενώνονται με έναν κοινό σκοπό: να μετατρέψουν τις δυνατότητες σε μεγαλείο.

Αυτή η ένωση συμβολίζει κάτι περισσότερο από μια δομική αλλαγή. Αντιπροσωπεύει τη συνάντηση μεταξύ της εμπειρίας κάποιου που έχει κατακτήσει τον κόσμο και της ψυχής ενός συλλόγου που δεν έχει σταματήσει ποτέ να πιστεύει. Ο Dani Alves φέρνει ένα παγκόσμιο όραμα, μια νικηφόρα νοοτροπία και φιλοδοξία. Η São João de Ver προσφέρει ταυτότητα, κοινότητα και μια ιστορία χτισμένη με προσπάθεια και αλήθεια.

Μαζί, μεταμορφώνουν αυτό που είναι ήδη σπουδαίο σε ένα μεγαλύτερο, βιώσιμο και εμπνευσμένο έργο. Αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή που ενισχύει την εμπιστοσύνη στο έργο, στους ανθρώπους που το χτίζουν καθημερινά και στις αξίες που ανέκαθεν καθόριζαν τον σύλλογο. Μια σαφής δέσμευση για αειφόρο ανάπτυξη, εκτιμώντας την ιστορία του και χτίζοντας ένα σταθερό, υπεύθυνο και παθιασμένο μέλλον.

Εδώ, το παρελθόν εμπνέει. Το παρόν ενώνει. Και το μέλλον χτίζεται με θάρρος, σκληρή δουλειά και όραμα.

Σήμερα, η Σάο Ζοάο ντε Βερ πιστεύει ακόμη περισσότερο. Συνεχίζει με την ίδια ψυχή, την ίδια αφοσίωση και την ανανεωμένη φιλοδοξία να συνεχίσει το όνομα του συλλόγου, τιμώντας την προέλευσή του και γράφοντας, δίπλα-δίπλα, μια ιστορία που στοχεύει να αφήσει μια κληρονομιά».