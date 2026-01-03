Αποχωρεί από την Πάφο ο Καρσέδο - Αναλαμβάνει την Σπαρτάκ Μόσχας

Ο Ισπανός τεχνικός πήρε την απόφαση μετά από 2,5 χρόνια γεμάτα επιτυχίες να αποχωρήσει από τον πάγκο της Πάφου, για να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Με τον Χουάν Κάρλος Καρσέδο στον πάγκο της η Πάφος έγραψε ιστορία, αφού κατέκτησε πρωτάθλημα, Κύπελλο και την φετινή σεζόν κατέγραψε την παρθενική παρουσία της στην League Phase του Champions League.

Ο Ισπανός προπονητής στον πάγκο της κυπριακής ομάδας κατέγραψε σε 128 αναμετρήσεις 76 νίκες, 21 ισοπαλίες και 31 ήττες, με την αναμέτρηση κόντρα στον Απόλλωνα Λεμεσού να είναι η τελευταία που θα καθίσει στον πάγκο της Πάφου.

Ο Καρσέδο αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόταση της Σπαρτάκ Μόσχας και την Δευτέρα θα ταξιδέψει στην Ρωσία για να αναλάβει και επίσημα τους Μοσχοβίτες, με την διοίκηση της Πάφου να βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης προπονητή.