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Απείλησε με το... καλησπέρα ο Ολυμπιακός - Άουτ το σουτ του Τσικίνιο (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ευκαιρια για να σκοράρει κόντρα στον ΟΦΗ είχε ο Ολυμπιακός στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης, ωστόσο το σουτ του Τσικίνιο εφυγε άουτ.

Δείτε εδω:

Απείλησε με το... καλησπέρα ο Ολυμπιακός - Άουτ το σουτ του Τσικίνιο (vid)