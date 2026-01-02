Καμπελά: «Από χαλαρός στον ήλιο της Αθήνας, προτιμώ να παρακινήσω τους νέους της Ναντ»

Τον βασικό λόγο που άφησε τον Ολυμπιακό για να μεταγραφεί ως δανεικός στην προτελευταία της Ligue 1, αποκάλυψε ο 35χρονος Γάλλος μεσοεπιθετικός στη σημερινή παρουσίασή του.

Ο Ρεμί Καμπελά έδειξε αμέσως την επιθυμία να βοηθήσει στη σωτηρία της Ναντ (στο -4 από τη 15η Χάβρη):

«Είμαι σε επαφή εδώ και καιρό, μιλάω με τον Άντονι Λόπες για πάνω από ένα μήνα. Αμέσως έδωσα στον Άντο την έγκρισή μου, είμαι πρόθυμος! Θα μπορούσα να είχα μείνει στον ήλιο στην Αθήνα και να ήμουν χαλαρός. Αυτό με έχει παρακινήσει. Αν παίζουμε με πίεση και φόβο, τι είδους παράδειγμα δίνω στους νεαρούς παίκτες; Είμαι εδώ για να τους παρακινήσω, να τους δώσω ελπίδα. Έχουμε πέντε μήνες μπροστά μας.

Δεν υπάρχει περιθώριο για αμφιβολίες. Όταν βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση, πρέπει να δώσεις τα διπλάσια. Δεν υπάρχει περιθώριο για εφησυχασμό. Φυσικά, είναι σημαντικό να χαμογελάμε, αλλά χρειαζόμαστε και αποτελέσματα. Όλοι θα αναλάβουμε την ευθύνη. Είμαι 100% σωματικά σε φόρμα. Ακόμα και όταν ήξερα ότι δεν θα έπαιζα στον Ολυμπιακό, εξακολουθούσα να προπονούμαι, δεν έχασα ούτε μια προπόνηση​​​​​».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις δύο... χαμένες ευκαιρίες να μεταγραφεί στη Ναντ:

«Όταν ήμουν στη Μαρσέιγ, ο Κλαούντιο Ρανιέρι με πήρε τηλέφωνο μετά από έναν αγώνα. Σκέφτηκα να έρθω, αλλά δεν έγινε, οπότε πήγα στη Σεντ Ετιέν. Και όταν επέστρεψα από τη Ρωσία, η Λιλ και η Ναντ ενδιαφέρθηκαν. Πάντα έλεγα ότι, ακόμα και όταν ήμουν μικρός, ονειρευόμουν να πάω στην ακαδημία νέων της Ναντ. Μεγάλωσα με τον Σιλβέν Αρμάν και τον Ολιβιέ Μοτερούμπιο. Είχα τη φανέλα του όταν ήμουν μικρός. Μετά από αυτό, το πιο σημαντικό πράγμα θα είναι η παραμονή στη Ligue 1. Είμαι συγκεντρωμένος μόνο σε αυτό».

Ο προπονητής της Ναντ, Αχμέντ Κανταρί αισθάνεται πλέον πιο... ήσυχος:

«Είναι μικρόσωμος σε ανάστημα αλλά έχει μεγάλη μηχανή, είναι αρκετά σε φόρμα, μπορείς να καταλάβεις ότι είναι επαγγελματίας. Ένιωσα ότι ήταν πολύ ενεργητικός στην προπόνηση, δεν έχω καμία αμφιβολία για τη φυσική του κατάσταση. Του έδωσα 100% την έγκρισή μου. Μπορείς αμέσως να δεις την ποιότητα του παίκτη και, πάνω απ' όλα, την επιθυμία του να επιστρέψει στο γήπεδο και να είναι μαζί μας σε αυτή την αποστολή. Είναι εδώ για να βοηθήσει την ομάδα. Θα φέρει συνοχή. Θα έχουμε ένα δύσκολο δεύτερο μισό της σεζόν και θα μπορέσει να φέρει την εμπειρία του. Αυτό είναι σημαντικό».