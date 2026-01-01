«Απέρριψε πρόταση του Παναθηναϊκού για Γιάνκοβιτς η Καραμπάγκ - Δυσαρεστημένη με τη συμπεριφορά του παίκτη»

Ακόμα μία φορά οι Αζέροι συνδέουν τον Παναθηναϊκό με τον Μαυροβούνιο μέσο, κάνοντας λόγο για αρνητική απάντηση από την Καραμπάγκ. «Δυσαρεστημένη η ομάδα με τη συμπεριφορά του παίκτη, σκέφτεται τη μεταγραφή του...».

Ο Μάρκο Γιάνκοβιτς, που είχε αποκτηθεί στα 18 του χρόνια από τον Ολυμπιακό, για να ακολουθήσουν διάφορες ομάδες σε Σερβία (Παρτιζάν), Ουγγαρία (Μάριμπόρ), Ιταλία (Κροτόνε, Σπαλ), Ισραήλ (Μπεϊτάρ, Χάποελ Τ.Α.) και την τελευταία τριετία στο Αζερμπαϊτζάν, φέρεται να απασχολεί εδώ και καιρό τον Παναθηναϊκό.

Τους τελευταίους μήνες υπάρχουν συχνά δημοσιεύματα από τα ΜΜΕ του Αζερμπαϊτζάν που συνδέουν τους Πράσινους με τον 30χρονο κεντρικό χαφ της Καραμπάγκ, αντιπάλου του Ολυμπιακού στο Τσάμπιονς Λιγκ τη φετινή σεζόν, ο οποίος δεσμεύεται για 1,5 χρόνο ακόμα, ενώ μετράει 20 συμμετοχές, με 4 γκολ και 2 ασίστ την τρέχουσα περίοδο. Σημειώνεται πως μετράει 56 παρουσίες στην εθνική Μαυροβουνίου (1 γκολ) εδώ και μία δεκαετία.

Σύμφωνα με νεότερη αναφορά από δημοσιογράφο της Daily Sabah, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε πρόταση στην Καραμπάγκ για την απόκτησή του, η οποία ωστόσο απορρίφθηκε.

Στο ίδιο ρεπορτάζ πάντως σημειώνεται ότι: «Η αποχώρησή του από την ομάδα θεωρείται βέβαιη, με την Καραμπάγκ να είναι δυσαρεστημένη με τη συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή, πιστεύοντας ότι η προσοχή του έχει στραφεί περισσότερο στη μεταγραφή του παρά στις εμφανίσεις του στο γήπεδο».