Μόντριτς: «Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκλαιγε στα αποδυτήρια εξ αιτίας του Μουρίνιο»

Ο Λούκα Μόντριτς σχολίασε τον Μουρίνιο ως προπονητή και ανέσυρε ένα ξέσπασμα του Πορτογάλου εναντίον του Ρονάλντο, που έκανε τον δεύτερο να κλάψει.

Ο Κροάτης για αρχή εκθείασε το. Ζοσέ Μουρίνιο, αφού μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον χαρακτήρα του.

Εν συνεχεία ανέφερε και το ποσό σκληρός όμως ήταν ως προπονητής, αποκαλύπτοντας μια ιστορία μεταξύ του Ζοσέ Μουρίνιο και του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Οι δηλώσεις του Μόντριτς

«Ήταν μοναδικός σαν προπονητής και σαν άνθρωπος. Εκείνος ήταν που με ήθελε στη Ρεάλ. Χωρίς τον Μουρίνιο, δεν θα πήγαινα στη Ρεάλ. Λυπάμαι που συνεργαστήκαμε μόνο για μια σεζόν.

Θυμάμαι όταν είχε κάνει τον Ρονάλντο να κλάψει στα αποδυτήρια. Έναν τύπο που τα έδινε όλα στο γήπεδο, επειδή μια φορά δεν κυνήγησε το αντίπαλο μπακ».