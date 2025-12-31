Η Άστον Βίλα θα πήγαινε για ιστορικό θαύμα με νίκη στο Emirates, όμως η Άρσεναλ δεν είχε όρεξη για «αστεία», τη συνέτριψε με 4-1 και κράτησε δική της την κορυφή για το 2025.

Η Άστον Βίλα προερχόταν από 11 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, όμως η Άρσεναλ παρά το 0-0 του πρώτου μέρους, έστειλε το μήνυμα. Οι Gunners έβαλαν 4 γκολ στην επανάληψη, με 4-1 «πάτησαν» τα όνειρα της ομάδας του Ουνάι Έμερι φεύγοντας με +5 με αγώνα περισσότερο από την Μάντσεστερ Σίτι και θα κάνουν Πρωτοχρονιά στην κορυφή της Premier League.

Στο πρώτο μέρος οι φάσεις δεν ήταν πολλές. Στο 7’ η κεφαλιά του Γιόκερες πέρασε άουτ και στο 13’ ήταν η στιγμή της Άστον Βίλα για να κάνει το «μπαμ» αλλά ο Όλι Γουότκινς, πρωταγωνιστής στο τρελό διπλό με την Τσέλσι, είδε τον Ράγια να βγαίνει νικητής αποκρούοντας με το πόδι. Στο 36’ και πάλι ο Γιόκερες από αέρος απείλησε, όμως τα 45’ έφυγαν χωρίς τέρματα. Κάτι που θα άλλαζε για τα καλά στη συνέχεια.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με ένα ακόμα κόρνερ, στο 48’ με τον Γκάμπριελ έπειτα από εκτέλεση του Σάκα και στο 52’ ο Θουμπιμέντι «τσίμπησε» την μπάλα έπειτα από πάσα του Όντεγκααρντ για το 2-0. Αυτό έμεινε μέχρι το 69’ όταν ο Τροσάρ με σουτ εκτός περιοχής μετά από ωραία προσπάθεια του Τίμπερ νίκησε και αυτός τον Μαρτίνες και στο 78’ με εκπληκτικό πλασέ ο Γκαμπριέλ Ζεσούς ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0. Στο 94’ ο Γουότκινς βρήκε δίχτυα τελικά για το γκολ της τιμής.

Έκανε «δώρο» στην Γουλβς η Γιουνάιτεντ

Όχι ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ των τελευταίων ετών μπορεί να θεωρεί ότι δίνει δώρα, όμως δεν είναι κάτι άλλο το 1-1 στο Old Trafford στην Γουλβς, για την οποία αυτός ήταν μόλις ο 3ος βαθμός σε 19 ματς. Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ προηγήθηκε στο 27’ με τον Ζίρκζε και στο 45’ οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν με τον Κρέιτσι, ενώ στο φινάλε είχαν φάσεις ακόμα και για τη νίκη. Στη 5η θέση μαζί με την Τσέλσι οι Κόκκινοι Διάβολοι.