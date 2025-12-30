Ενίσχυση στα μετόπισθεν για την Ηλιούπολη

Η Ηλιούπολη ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού, Κωνσταντίνου Κολτσίδα, ενισχύοντας σημαντικά τα μετόπισθεν της.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού Κωνσταντίνου Κολτσίδα.

Ο Κολτσίδας γεννήθηκε στις 17 Ιουνίου 1998, έχει ύψος 1,90 μ., αγωνίζεται ως στόπερ και μετρά 98 συμμετοχές σε επαγγελματικά πρωταθλήματα με 1 γκολ και 1 ασίστ.

Τη σεζόν 2025/26 ξεκίνησε στα Χανιά, την προηγούμενη χρονιά αγωνίστηκε σε Καμπανιακό και Παναχαϊκή, ενώ πριν είχε συνολικά 15 συμμετοχές με την Athens Kallithea, συμβάλλοντας και στην άνοδο στη Super League 1.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί επίσης σε Θεσπρωτό, Αλμωπό Αριδαίας, ΑΕ Σπάρτη, Ασπρόπυργο και Αναγέννηση Καρδίτσας, και ξεκίνησε την πορεία του από τις ακαδημίες του Φωστήρα και του Ολυμπιακού.

Κωνσταντίνε, καλώς ήρθες, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!».