Τελειώνει ο Ουάρντα από την ΑΕΛ - Καραδοκεί ο Ηρακλής για να τον αποκτήσει

Ο Αμρ Ουάρντα θα αποχωρήσει από την ΑΕΛ, με τον Ηρακλή να είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για να τον κάνει δικό του.

Από 40 κύματα πέρασε η συνεργασία του Αμρ Ουάρντα με την ΑΕΛ και οδηγείται ξανά στο οριστικό φινάλε της. Στα τέλη Νοεμβρίου ο Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός βρέθηκε στην πόρτα της εξόδου από τους Θεσσαλούς, ωστόσο δύο εβδομάδες μετά επέστρεψε σε μία κίνηση μεταμέλειας και αγωνίστηκε στο κρίσιμο παιχνίδι με τον Ατρόμητο (0-0).

Τελικά όμως λίγο πριν το κλείσιμο του 2025, αποφασίστηκε εκ νέου η λύση του συμβολαίου των δύο πλευρών, με τον Ουάρντα να έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από τους βυσσινί, έχοντας ήδη αρκετές προτάσεις στα χέρια του, με πιο ισχυρή αυτή του Ηρακλή.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης βρίσκεται στην κορυφή του Βορείου Ομίλου της Super League 2 όντας αήττητη και επιθυμεί να ντύσει στα «κυανόλευκα» τον 32χρονο ποδοσφαιριστή.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συνεχείς επαφές, με τη διοίκηση Μονεμβασιώτη να επιθυμεί την όσο το δυνατόν ταχύτερη απάντηση του Ουάρντα, καθώς έρχεται το ντέρμπι με τη Νίκη Βόλου.

Ο ισχυρός άνδρας του Ηρακλή θεωρεί πως μπορεί να αποσπάσει το «ναι» του Ουάρντα, χωρίς να μπει σε διαδικασία πληστηριασμού.