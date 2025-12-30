Αβέβαιο το μέλλον του Ρούντιγκερ στη Ρεάλ – Σενάριο αποχώρησης το καλοκαίρι

Οι επαναλαμβανόμενοι τραυματισμοί, σε συνδυασμό με την εικόνα που παρουσιάζει το τελευταίο –αρκετά μεγάλο– χρονικό διάστημα, έχουν δημιουργήσει έντονο προβληματισμό στους ανθρώπους της «βασίλισσας».
Ο 32χρονος στόπερ έχει καταγράψει φέτος 12 εμφανίσεις, συμπληρώνοντας 954 λεπτά συμμετοχής, ενώ το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026. Παρ’ όλα αυτά, στη Μαδρίτη δεν δείχνουν πρόθυμοι να μπουν σε διαδικασία ανανέωσης τη δεδομένη στιγμή.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Diario As, οι πιθανότητες παραμονής του Ρούντιγκερ στη Ρεάλ μοιάζουν μειωμένες, αν και το σκηνικό μπορεί να διαφοροποιηθεί έως το τέλος της σεζόν, εφόσον ο Γερμανός καταφέρει να κερδίσει ξανά θέση βασικού και πείσει τον Τσάμπι Αλόνσο με τις εμφανίσεις του.
Σε αντίθετη περίπτωση, ο έμπειρος αμυντικός αναμένεται να αποχωρήσει ως ελεύθερος, με το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του να προβλέπεται ιδιαίτερα έντονο.
🚨 Antonio Rüdiger is currently EXPECTED to leave Real Madrid this summer.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 30, 2025
There has been no contact from the club regarding a contract discussion so far. However, his performances and strong dressing-room presence could still open the door to a possible stay.
Much will depend… pic.twitter.com/VWRJMOle38