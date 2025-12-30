Αβέβαιο το μέλλον του Ρούντιγκερ στη Ρεάλ – Σενάριο αποχώρησης το καλοκαίρι

Στο προσκήνιο έχει έρθει το τελευταίο διάστημα το μέλλον του Αντόνιο Ρούντιγκερ στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τα ισπανικά ΜΜΕ να τονίζουν πως ο Γερμανός αμυντικός βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στο να αποχαιρετήσει το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Οι επαναλαμβανόμενοι τραυματισμοί, σε συνδυασμό με την εικόνα που παρουσιάζει το τελευταίο –αρκετά μεγάλο– χρονικό διάστημα, έχουν δημιουργήσει έντονο προβληματισμό στους ανθρώπους της «βασίλισσας».

Ο 32χρονος στόπερ έχει καταγράψει φέτος 12 εμφανίσεις, συμπληρώνοντας 954 λεπτά συμμετοχής, ενώ το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026. Παρ’ όλα αυτά, στη Μαδρίτη δεν δείχνουν πρόθυμοι να μπουν σε διαδικασία ανανέωσης τη δεδομένη στιγμή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Diario As, οι πιθανότητες παραμονής του Ρούντιγκερ στη Ρεάλ μοιάζουν μειωμένες, αν και το σκηνικό μπορεί να διαφοροποιηθεί έως το τέλος της σεζόν, εφόσον ο Γερμανός καταφέρει να κερδίσει ξανά θέση βασικού και πείσει τον Τσάμπι Αλόνσο με τις εμφανίσεις του.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο έμπειρος αμυντικός αναμένεται να αποχωρήσει ως ελεύθερος, με το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του να προβλέπεται ιδιαίτερα έντονο.