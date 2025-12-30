Το... βιολί τους οι Βραζιλιάνοι: «Στο τραπέζι Παναθηναϊκός και Τετέ, θα ζητήσει μεταγραφή στην Γκρέμιο»

Ένα νέο ρεπορτάζ, αυτή τη φορά από την «GZH», αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός απέρριψε πρόταση δανεισμού της Γκρέμιο για τον παίκτη του.
Παρά ταύτα ο Βραζιλιάνικος σύλλογος σκέφτεται να καταθέσει πρόταση αγοράς του Τετέ, ενώ όπως σημειώνεται καθοριστικό παράγοντα πρόκειται να διαδραματίσει η επικείμενη συζήτηση που αναμένεται να έχουν ο Παναθηναϊκός με τον ποδοσφαιριστή τις επόμενες ημέρες, για να συζητήσουν για το μέλλον του.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει το δημοσίευμα, εκεί ο Τετέ πρόκειται να ξεκαθαρίσει ότι τον ενδιαφέρει να πάρει μεταγραφή μόνο στην Γκρέμιο, "κάτι που θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις".
🚨🚨🚨 URGENTE: ESQUENTOU!— GRÊMIO ∞ (@gremioprasempre) December 29, 2025
A novela Tetê tem novos capítulos!O Panathinaikos RECUSOU a oferta de empréstimo do Grêmio pelo atacante. No entanto, os gregos sinalizaram que topam liberar o atleta, mas SOMENTE em venda definitiva.
O Grêmio já estuda realizar uma proposta de… pic.twitter.com/9w0f6WnCAF