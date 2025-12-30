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Το... βιολί τους οι Βραζιλιάνοι: «Στο τραπέζι Παναθηναϊκός και Τετέ, θα ζητήσει μεταγραφή στην Γκρέμιο»

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Καθημερινά τα δημοσιεύματα στη Βραζιλία για το φλερτ της Γκρέμιο με τον άσο του Παναθηναϊκού. 

Ένα νέο ρεπορτάζ, αυτή τη φορά από την «GZH», αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός απέρριψε πρόταση δανεισμού της Γκρέμιο για τον παίκτη του. 

Παρά ταύτα ο Βραζιλιάνικος σύλλογος σκέφτεται να καταθέσει πρόταση αγοράς του Τετέ, ενώ όπως σημειώνεται καθοριστικό παράγοντα πρόκειται να διαδραματίσει η επικείμενη συζήτηση που αναμένεται να έχουν ο Παναθηναϊκός με τον ποδοσφαιριστή τις επόμενες ημέρες, για να συζητήσουν για το μέλλον του. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το δημοσίευμα, εκεί ο Τετέ πρόκειται να ξεκαθαρίσει ότι τον ενδιαφέρει να πάρει μεταγραφή μόνο στην Γκρέμιο, "κάτι που θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις". 

Το... βιολί τους οι Βραζιλιάνοι: «Στο τραπέζι Παναθηναϊκός και Τετέ, θα ζητήσει μεταγραφή στην Γκρέμιο»