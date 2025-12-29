Καλωσόρισε τον Τετέι ο Παναθηναϊκός - Το... βαρύ νούμερο στη φανέλα που επέλεξε (vid)

Ο Παναθηναϊκός καλωσόρισε τον Ανδρέα Τετέι, που θα ανήκει στην ομάδα έως το 2029, με τον Έλληνα επιθετικό να διαλέγει μάλιστα το νούμερο «7».

Ο Ανδρέας Τετέι έκλεισε τον κύκλο του στην Κηφισιά και αποτελεί πλέον παίκτη του Παναθηναϊκού μέχρι το 2029, με τους «πράσινους» να τον καλωσορίζουν μέσα από τα social media.

Το «Τριφύλλι» δημοσίευσε ένα βίντεο με τον Έλληνα διεθνή επιθετικό να κάνει κόλπα με μια μπάλα στην Αθήνα, ενώ στο τέλος γίνεται γνωστό ότι επέλεξε τον αριθμό «7», τον οποίον φορούσε μέχρι πρόσφατα ο Φώτης Ιωαννίδης.

Παράλληλα, ο 24χρονος επιθετικός έδωσε και την πρώτη του συνέντευξη ως «πράσινος», μιλώντας για τους στόχους που έχει και τον τρόπο με τον οποίον θέλει να τον θυμάται ο κόσμος του συλλόγου.

Δείτε το βίντεο: