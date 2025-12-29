«Ο Σφιντέρσκι ενδέχεται να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό»

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης του Κάρολ Σφιντέρσκι από τον Παναθηναϊκό τον Γενάρη, αλλά όχι για την Βίντζεφ Λοτζ, σύμφωνα με τους συμπατριώτες του.

Νέο δημοσίευμα στην Πολωνία για το μέλλον του 28χρονου στράικερ των Πρασίνων.

Μετά το ρεπορτάζ που ήθελε την Βίντζεφ Λοτζ να ενδιαφέρεται για τον παίκτη και μάλιστα να του έχει ήδη κάνει κρούση για να τον αποκτήσει, ο δημοσιογράφος Τόμαζ Βλόναρτσικ από το «meczyki.pl», αναφέρει πως είναι ανοιχτή η αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό τον Γενάρη, αλλά όχι για να επιστρέψει στην πατρίδα του:

«Ο Κάρολ Σφιντέρσκι ενδέχεται να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, αλλά προς το παρόν δεν εξετάζεται η επιλογή επιστροφής στην Πολωνία (Βίντζεφ Λοτζ)».

