Ο Ρεγκραγκί προανήγγειλε την επιστροφή του Χακίμι

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Μαρόκου, παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στο Μάλι, για την 2η αγωνιστική του Α` ομίλου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μαροκινός ομοσπονδιακός τεχνικός, Ουαλίντ Ρεγκραγκί, προανήγγειλε την διαθεσιμότητα του Ασράφ Χακίμι (σ.σ. απουσίασε από τα πρώτα δύο ματς λόγω τραυματισμού) στα επόμενα ματς της διοργάνωσης.

«Έχουμε καλές πιθανότητες να δούμε τον Χακίμι, είτε στο αχικό σχήμα, είτε να μπαίνει ως αλλαγή. Αναμενόταν να παίξει τουλάχιστον 10 λεπτά με το Μάλι, αλλά προτιμήσαμε να μην πάρουμε κανένα ρίσκο. Θα του δώσουμε λίγο χρόνο παιχνιδιού για να τον επαναφέρουμε σε φόρμα. Θα είναι έτοιμος για την φάση των νοκ άουτ, αυτό είναι σίγουρο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο έμπειρος προπονητής.