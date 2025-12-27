Ελληνικό... αντάμωμα στο «Ζοσέ Αλβαλάδε», δύσκολη αποστολή για Μπενφίκα στην Μπράγκα

Με επτά αναμετρήσεις της 16ης αγωνιστικής, συνεχίζεται το τριήμερο 27-29 Δεκεμβρίου το πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Η πρωτοπόρος Πόρτο έχει πολύ εύκολο έργο, φιλοξενώντας την ουραγό AVS, ενώ η κάτοχος του τίτλου -και δεύτερη στη βαθμολογία- Σπόρτινγκ υποδέχεται τη Ρίο Αβε, σε ένα ματς με πολύ έντονο ελληνικό στοιχείο, αφού από τη μία πλευρά υπάρχουν ο Φώτης Ιωαννίδης και ο Γιώργος Βαγιαννίδης και από την άλλη ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος και οι Νίκος Αθανασίου, Ανδρέας Ντόη, Μάριος Βρουσάι, Γιώργος Λιάβας και Αντώνης Παπακανέλλος (στη Ρίο Αβε ανήκει και ο Θεοφάνης Μπακούλας, ο οποίος όμως έχει τεθεί νοκ-άουτ με ρήξη χιαστού).

Το σημαντικότερο ματς της αγωνιστικής θα γίνει το βράδυ της Δευτέρας (28/12) στη Μπράγκα, όπου η τοπική Βιτόρια υποδέχεται την Μπενφίκα. Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να οδηγεί την "κούρσα" των σκόρερ με 15 γκολ, χρειάζεται πάση θυσία τη νίκη για να μην απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο, όχι μόνο από την κορυφή, αλλά και από τη δεύτερη θέση, που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Και οι γηπεδούχοι, όμως, χρειάζονται βαθμούς, καθώς βρίσκονται στην πέμπτη θέση και δίνουν μάχη για να "ανανεώσουν" το ευρωπαϊκό εισιτήριο, το οποίο εξασφαλίζουν σχεδόν ανελλιπώς τα τελευταία 20 χρόνια.

Η 16η αγωνιστική της Primeira Liga θα ολοκληρωθεί στις 11 Ιανουαρίου, με δύο παιχνίδια. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Φαμαλικάο-Εστρέλα Αμαδόρα 27/12

Εστορίλ-Αλβέρκα 27/12

Αρούκα-Ζιλ Βισέντε 28/12

Κάσα Πία-Γκιμαράες 28/12

Μπράγκα-Μπενφίκα 28/12

Σπόρτινγκ Λισ.-Ρίο Αβε 28/12

Πόρτο-AVS 29/12

Νασιονάλ-Σάντα Κλάρα 11/01

Μορεϊρένσε-Τοντέλα 11/01

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)