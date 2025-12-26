Το γκολ του Μασούρα και η ασίστ του Φορτούνη δεν έφτασαν για την Αλ Καλίτζ (vid)

Μασούρας και Φορτούνης είχαν γκολ και ασίστ αντίστοιχα, αλλά η Αλ Καλίτζ δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη (3-2) κόντρα στην Αλ Χιλάλ.

Η Αλ Καλίτζ των Φορτούνη, Μασούρα, Κουρμπέλη και Δώνη ηττήθηκε εκτός έδρας από την Αλ Χιλάλ με 3-2, παρά την πολύ καλή εμφάνιση των Ελλήνων άσων.

Οι νηκτές προηγήθηκαν με τους Κάνο (18’), Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς (39’) και Μάλκομ (57’), ενώ στη συνέχεια η ομάδα του Δώνη έβγαλε αντίδραση και κατάφερε με τέρμα του Κινγκ μετά από ασίστ του Φορτούνη να μειώσει σε 3-1.

Ο Γιώργος Μασούρας με ωραίο τελειώμα στο 85΄ διαμόρφωσε το τελικό 3-2 για την Αλ Καλίτζ που δεν κατάφερε να βρει γκολ ισοφάρισης στα τελελυταία λεπτά του αγώνα.