Η Ατλέτικο θέλει να «δέσει» με νέο συμβόλαιο τον Σιμεόνε

Με τον Ντιέγκο Σιμεόνε στον πάγκο της, η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει ζήσει μερικές από τις μεγαλύτερες στιγμές της ιστορίας της, με τους ιθύνοντες των Μαδριλένων να είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από την παρουσία του Αργεντινού τεχνικού.
Σύμφωνα, μάλιστα με δημοσίευμα, οι άνθρωποι της Ατλέτικο έχουν ξεκινήσει επαφές με τον Ντιέγκο Σιμεόνε, προκειμένου να επεκτείνουν την μεταξύ τους συμφωνία και να συνεχίσουν να πορεύονται μαζί και για τα επόμενα χρόνια.
🚨🚨| JUST IN: Atlético Madrid want to offer Diego Simeone a new contract; they still highly rate him and see him as the present and the future of the club. 🇦🇷👔— CentreGoals. (@centregoals) December 25, 2025
[@marca] pic.twitter.com/Y3wNKuJyc9