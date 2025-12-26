Η Ατλέτικο θέλει να «δέσει» με νέο συμβόλαιο τον Σιμεόνε

Οι «ροχιμπλάνκος» θέλουν να κρατήσουν για... πάντα στον πάγκο τους τον Αργεντινό τεχνικό, ξεκινώντας συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Με τον Ντιέγκο Σιμεόνε στον πάγκο της, η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει ζήσει μερικές από τις μεγαλύτερες στιγμές της ιστορίας της, με τους ιθύνοντες των Μαδριλένων να είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από την παρουσία του Αργεντινού τεχνικού.

Σύμφωνα, μάλιστα με δημοσίευμα, οι άνθρωποι της Ατλέτικο έχουν ξεκινήσει επαφές με τον Ντιέγκο Σιμεόνε, προκειμένου να επεκτείνουν την μεταξύ τους συμφωνία και να συνεχίσουν να πορεύονται μαζί και για τα επόμενα χρόνια.