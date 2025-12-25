«Η Γκρέμιο και ο ατζέντης του Τετέ συζήτησαν για την πρόταση που θα γίνει στον Παναθηναϊκό»

Επίσημη πρόταση στον Παναθηναϊκό ετοιμάζεται να καταθέσει η Γκρέμιο για την απόκτηση του Τετέ, όπως γράφουν στη Βραζιλία. Μάλιστα, ο μάνατζερ του παίκτη Πάμπλο Μπουένο είχε συνάντηση την παραμονή Χριστουγέννων με τη διοίκηση της ομάδας του Πόρτο Αλέγκρε.
Σε αυτή συζητήθηκαν όλες οι παράμετροι της υπόθεσης, για το πώς ο εξτρέμ θα μπορέσει να φορέσει τη φανέλα της Γκρέμιο. Σε δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο Τετέ βρίσκεται σε συνομιλίες με τον Παναθηναϊκό προσπαθώντας να εξασφαλίσει την αποδέσμευση του από τις αρχές του Ιανουαρίου του 2026.
Μάλιστα ο Μπουένο αναμένεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να παρουσιάσει την πρόταση της Γκρέμιο στους «πράσινους». Η βραζιλιάνικη ομάδα σχεδιάζει να προσφέρει 1,5 εκατ. ευρώ για να τον δανεισμό του Τετέ, βάζοντας οψιόν αγοράς στα 4 εκατ. ευρώ.
O Grêmio realizou, na noite de ontem, uma reunião com Pablo Bueno, empresário de Tetê, para alinhar os termos da primeira proposta que será apresentada ao Panathinaikos, da Grécia.— Grêmio TimeLine (@GremioTimeLine) December 25, 2025
O clube gaúcho deve formalizar, nas próximas horas, uma oferta de R$ 9,7 milhões pelo empréstimo… pic.twitter.com/RpBGGZ7syF