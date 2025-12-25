«Η Γκρέμιο και ο ατζέντης του Τετέ συζήτησαν για την πρόταση που θα γίνει στον Παναθηναϊκό»

Η Γκρέμιο έχει επαφές με τον μάνατζερ του Τετέ για να βρει τον τρόπο να αποκτήσει τον Βραζιλιάνο εξτρέμ.

Επίσημη πρόταση στον Παναθηναϊκό ετοιμάζεται να καταθέσει η Γκρέμιο για την απόκτηση του Τετέ, όπως γράφουν στη Βραζιλία. Μάλιστα, ο μάνατζερ του παίκτη Πάμπλο Μπουένο είχε συνάντηση την παραμονή Χριστουγέννων με τη διοίκηση της ομάδας του Πόρτο Αλέγκρε.

Σε αυτή συζητήθηκαν όλες οι παράμετροι της υπόθεσης, για το πώς ο εξτρέμ θα μπορέσει να φορέσει τη φανέλα της Γκρέμιο. Σε δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο Τετέ βρίσκεται σε συνομιλίες με τον Παναθηναϊκό προσπαθώντας να εξασφαλίσει την αποδέσμευση του από τις αρχές του Ιανουαρίου του 2026.

Μάλιστα ο Μπουένο αναμένεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να παρουσιάσει την πρόταση της Γκρέμιο στους «πράσινους». Η βραζιλιάνικη ομάδα σχεδιάζει να προσφέρει 1,5 εκατ. ευρώ για να τον δανεισμό του Τετέ, βάζοντας οψιόν αγοράς στα 4 εκατ. ευρώ.

