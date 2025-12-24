«Ο Αλόνσο ήθελε να μείνει ο Μόντριτς - Η διοίκηση είπε όχι»

Ένα δημοσίευμα από την Ισπανία έφερε στο φως της δημοσιότητας μια άγνωστη ιστορία σχετικά με τον Λούκα Μόντριτς και την Ρεάλ Μαδρίτης.

Με βάση τα όσα αναφέρουν στην Ισπανία, ο Τσάμπι Αλόνσο όταν έδωσε τα χέρια με τους Μαδριλένους τόνισε πως ήθελε ο Λούκα Μόντριτς να συνεχίσει να φοράει την φανέλα της ομάδας, αφού είχε σκοπό να τον αξιοποιήσει στο 100%.

Ωστόσο αυτό βρήκε την διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης αντίθετη, αφού θεώρησαν πως ο Κροάτης δεν είχε να προσφέρει κάτι άλλο στον σύλλογο και πως η ηλικία του ήταν το μεγάλο μείον.

Ο Λούκα Μόντριτς από την στιγμή που η διοίκηση δεν άναψε το πράσινο φως, και παρά τις προσπάθειες του Τσάμπι Αλόνσο αποφάσισε να φύγει ως ελεύθερος.