Μεξικό: Αμερικανοί επενδυτές αποκτούν το 49% των Κλαμπ Αμέρικα και «Αζτέκα» που πανηγύρισαν το Μουντιάλ, Πελέ και Μαραντόνα

Το εμβληματικό στάδιο «Αζτέκα» (Azteca), το οποίο έχει πλέον μετονομαστεί σε Estadio Banorte, αυτό που ο Πελέ το 1970 και ο Ντιέγκο Μαραντόνα το 1986 σήκωσαν το παγκόσμιο τρόπαιο- όταν το στάδιο χωρούσε περισσότερους από 100.000 θεατές-, γίνεται... αμερικανικό.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η κοινοπραξία που περιλαμβάνει την General Atlantic κατέληξε σε συμφωνία για την απόκτηση του 49% του Ομίλου Ollamani, ιδιοκτήτη της Κλαμπ Αμέρικα, ενός από τους σημαντικότερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους του Μεξικού, καθώς και του εμβληματικού σταδίου «Αζτέκα», χωρητικότητας 88.000 θέσεων, στην Πόλη του Μεξικού, όπου θα ξεκινήσει το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Το στάδιο, το οποίο έχει πλέον μετονομαστεί σε Estadio Banorte αφού ο χρηματοοικονομικός όμιλος απέκτησε τα δικαιώματα ονομασίας, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ανακαίνιση ύψους 106 εκατομμυρίων δολαρίων.



Η νέα κοινοπραξία-όπως σημειώνει η εξειδικευμένη ιταλική ιστοσελίδα «calcioe finanza», θα ονομάζεται Grupo Águilas.

Η General Atlantic και η Ollamani θα συνεργαστούν με την Kraft Analytics Group, θυγατρική της εταιρείας χαρτοφυλακίου του δισεκατομμυριούχου Ρόμπερτ Κραφτ, για διαχείριση δεδομένων και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ο όμιλος ελέγχει επίσης την ομάδα του NFL, Νιου ίγκλαντ Πάτριοτς, από το 1994 και σχετικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου Gillette στη Μασαχουσέτη.

Ο Όμιλος Ollamani ιδρύθηκε από τον γίγαντα των τηλεπικοινωνιών και της ραδιοτηλεόρασης Televisa Group τον Φεβρουάριο του 2024. Η Ollamani θα διατηρήσει το υπόλοιπο 51% των μετοχών του στην Grupo Águilas, και ο πρόεδρος της Televisa, Εμίλιο Αθκαράγηκα Χέαν, θα γίνει ο εκτελεστικός πρόεδρός της. Επιπλέον, η Ollamani κατέχει ένα τμήμα τυχερών παιχνιδιών που λειτουργεί 18 καζίνο, ενώ η εκδοτική του δραστηριότητα περιλαμβάνει εκδόσεις όπως το εβδομαδιαίο ψυχαγωγικό περιοδικό TVyNovelas.

Η Κλαμπ Αμέρικα, που αποκτήθηκε από την Televisa το 1959, είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα του Μεξικού, με πάνω από 40 εθνικά και διεθνή τρόπαια και μια μεγάλη βάση οπαδών στη χώρα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι επίσης εισηγμένη στο Μεξικανικό Χρηματιστήριο, γεγονός που την καθιστά μία από τις λίγες εισηγμένες στο χρηματιστήριο ποδοσφαιρικές ομάδες.