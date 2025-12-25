Ένα «χρυσό» πρωτάθλημα 40 εκατομμυρίων ευρώ...

Αυτή η κούρσα δείχνει -προς το παρόν- να είναι κούρσα για τρεις. Η απόσταση στην βαθμολογία ανάμεσα σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ είναι μόλις δύο βαθμοί και αυτό προδιαθέτει μία συναρπαστική τελική ευθεία, όπου κάθε λεπτομέρεια θα παίξει τον δικό της ρόλο.

Το πρωτάθλημα, από μόνο του, είναι ένα ισχυρό δέλεαρ, ένα τεράστιο κίνητρο και για τους τρεις. Μόνο που για δύο εξ' αυτών, το φετινό πρωτάθλημα ενδέχεται να αξίζει το βάρος του σε χρυσό. Μπορεί να κοστολογηθεί ακόμα και 40 εκατομμύρια ευρώ. Μίνιμουμ.

Διότι υπό προϋποθέσεις μπορεί να εξασφαλίσει σε Ολυμπιακό ή ΠΑΟΚ ένα απευθείας εισιτήριο στην League phase του επόμενου Champions League, χωρίς προκριματικά, χωρίς κληρώσεις, χωρίς άγχος. Σε ότι αφορά την ΑΕΚ, μπορεί να την φέρει μόλις ένα βήμα μακριά από τον ίδιο στόχο.

Επομένως, αυτό που διακυβεύεται εδώ είναι πραγματικά κάτι τεράστιο.

Το ευκταίο σενάριο

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Με βάση την 11η θέση στην οποία τερμάτισε πέρσι η χώρα μας στην βαθμολογία χωρών της ΟΥΕΦΑ, ο πρωταθλητής Ελλάδας θα παίξει στα πλέι-οφ του Champions League στο μονοπάτι των πρωταθλητών και ο δευτεραθλητής στον 2ο προκριματικό γύρο της ίδιας διοργάνωσης, αλλά στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών (αν είναι ο Ολυμπιακός μπορεί να κερδίσει γύρο ή γύρους).

Με άλλα λόγια, ο πρωταθλητής έχει εξασφαλισμένη μίνιμουμ μία θέση στην League phase του Europa League και θα απέχει μία πρόκριση από το να κουνήσει σεντόνι.

Ωστόσο, υπάρχει και το ευκταίο σενάριο για τον πρωταθλητή Ελλάδας. Η ομάδα που θα κατακτήσει το φετινό Europa League να εξασφαλίσει θέση στο επόμενο Champions League μέσω του πρωταθλήματος της. Αυτό συμβαίνει σχεδόν πάντα.

Σε αυτή την περίπτωση ανοίγει ένα απευθείας σενάριο για την League phase, που θα πάει στην πρωταθλήτρια ομάδα των προκριματικών με τον μεγαλύτερο συντελεστή πενταετίας.

Κι εδώ, αρχίζει να ξετυλίγεται το σενάριο που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, αλλά και τον ΠΑΟΚ. Μία εξίσωση με πολλούς αγνώστους, που θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από την φετινή ευρωπαϊκή πορεία των δύο ομάδων.

Η καυτή... επετηρίδα

Αν τελείωναν σήμερα τα πρωταθλήματα σε όλη την Ευρώπη, το εισιτήριο αυτό θα πήγαινε στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ, η οποία είναι πρώτη στο πρωτάθλημα της Κροατίας. Ωστόσο, πρόκειται για μία απρόβλεπτη μάχη με πολλούς αστάθμητους παράγοντες που θα αναλύσουμε με όση περισσότερη λεπτομέρεια γίνεται.

Στην πραγματικότητα πρόκειται για μία εξίσωση που αφορά περίπου 15 ομάδες, αφού είναι μαθηματικά αδύνατον να υπάρξουν άλλες που έχουν τύχη να πάρουν το εισιτήριο.

Από αυτή την... επετηρίδα βγαίνουν αυτόματα, όσες ομάδες δεν κατακτήσουν το πρωτάθλημα στην χώρα τους και από την σημερινή βαθμολογία αντιλαμβάνεται κανείς ότι το μεγάλο φαβορί είναι ο Ολυμπιακός.

Έχει το μεγαλύτερο συλλογικό ranking πενταετίας (56.500) και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή του εγχώριου πρωταθλήματος του.

Ας δούμε την βαθμολογία για αυτό το χρυσό εισιτήριο και ας αναλύσουμε διεξοδικά τα δεδομένα...

Ομάδα Φετινοί βαθμοί Ranking 5ετίας Θέση στο πρωτάθλημα Πρόγραμμα Θέση στην League phase 1. Ρέιντζερς 3.000 59.250 4η Λουντογκόρετς (εντός), Πόρτο (εκτός) 33η 2. Ολυμπιακός 10.000 56.500 2η Λεβερκούζεν (εντός), Άγιαξ (εκτός) 29η 3. Κοπεγχάγη 11.000 53.375 5η Νάπολι (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός) 24η 4. Σαχτάρ Ντόνετσκ 12.250 50.250 2η Περιμένει την κλήρωση των 16 6η 5. Φερεντσβάρος 11.250 45.250 2η Παναθηναϊκός (εντός), Νότιγχαμ (εκτός) 6η 6. ΠΑΟΚ 7.000 44.250 3η Μπέτις (εντός), Λιόν (εκτός) 18η 7. Ντινάμο Ζάγκρεμπ 5.000 44.000 1η FCSB (εντός), Μίντιλαντ (εκτός) 25η 8. Σάλτσμπουργκ 3.000 44.000 1η Βασιλεία (εντός), Άστον Βίλα (εκτός) 31η 9. Ερυθρός Αστέρας 7.000 41.000 2η Μάλμε (εκτός), Θέλτα (εντός) 17η 10. Καραμπάγκ 11.000 40.000 1η Φρανκφούρτη (εντός), Λίβερπουλ (εκτός) 22η 11. Σέλτικ 5.000 40.000 2η Μπολόνια (εκτός), Ουτρέχτη (εντός) 24η 12. Μίντιλαντ 11.500 38.250 1η Μπραν (εκτός), Ντινάμο Ζάγκρεμπ (εντός) 2η 13. Σλόβαν Μπρατισλάβας 4.000 36.000 1η - αποκλείστηκε 14. Βασιλεία 4.000 34.500 4η Σάλτσμπουργκ (εκτός), Πλζεν (εντός) 26η 15. Λέγκια Βαρσοβίας 4.000 32.500 17η - αποκλείστηκε

Η Ρέιντζερς δείχνει εκτός κόλπου από νωρίς. Βρίσκεται στο -12 από την κορυφή του σκωτσέζικου πρωταθλήματος και δεν φαίνεται ότι φέτος έχει την ομάδα να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός έπεται, αλλά για να αισθάνεται ασφαλής, καλό θα είναι να προκριθεί στα πλέι-οφ του Champions League και να αυξήσει το ranking του μέσω των βαθμών από τις νίκες με Μπάγερ Λεβερκούζεν, Άγιαξ, αλλά και από το σπουδαίο μπόνους πρόκρισης που θα πάρει.

Η Κοπεγχάγη μπορεί να συνεχίσει στο Champions League, αλλά τα βρίσκει σκούρα στο πρωτάθλημα (μόλις 5η), όπου η Μίντιλαντ φαίνεται να έχει φέτος το πάνω χέρι.

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ μοιάζει πολύ πιθανή πρωταθλήτρια Ουκρανίας (η Ντινάμο Κιέβου είναι πολύ πίσω φέτος), παίζει στο πολύ πιο βατό Conference League και είναι το dark horse στην κούρσα.

Ισχυρή υποψηφιότητα έχει η μόνιμη πρωταθλήτρια Ουγγαρίας, Φερεντσβάρος που είναι πολύ κοντά στην εξασφάλιση μιας απευθείας θέσης στους 16 του Europa League και έπεται ο ΠΑΟΚ.

Ο Δικέφαλος μπορεί να τραβάει τα μαλλιά του από τις βαθμολογικές απώλειες με Μπραν και Λουντογκόρετς που του στέρησαν 3.000 βαθμούς (αν κέρδιζε) στο πενταετές ranking του, αλλά και καλύτερη θέση στην κατάταξη της League phase που θα σήμαινε και μεγαλύτερο μπόνους.

Την πρώτη δεκάδα της κούρσας συμπληρώνουν Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σάλτσμπουργκ, Ερυθρός Αστέρας, Καραμπάγκ κάθε μία με τις δικές της πιθανότητες, σε μία διαρκώς μεταβαλλόμενη βαθμολογία που θα γίνει πιο ξεκάθαρη με το τέλος της League phase.

Πως αυξάνεται το ranking

Πάμε να δούμε πως βελτιώνεται το συλλογικό ranking πενταετίας για κάθε ομάδα. Κάθε νίκη (από την League phase και μετά) δίνει 2.000 βαθμούς, ενώ η ισοπαλία 1.000. Το πιο σημαντικό από εδώ και πέρα είναι τα μπόνους προκρίσεων, που μπορούν να αλλάξουν άρδην την κατάσταση.

Πάμε να δούμε τον τρόπο που υπολογίζονται τα μπόνους για κάθε σύλλογο ανάλογα με την θέση που θα κατακτήσει στην League phase κάθε διοργάνωσης (τα μπόνους από την τελική κατάταξη στο φετινό Conference League έχουν ήδη υπολογιστεί στο ranking των ομάδων).

Από εκεί και μετά υπάρχουν και τα μπόνους προκρίσεων από την φάση των 16 και μετά και για κάθε γύρο μέχρι τον τελικό, αλλά και την κατάταξη τους.

Για κάθε πρόκριση από την φάση των πλέι-οφ και μετά, κάθε ομάδα του Champions League θα παίρνει ως μπόνους 1.500 βαθμούς, του Europa League 1.000 και του Conference League 0.500.

Βαθμοί μπόνους Champions League Europa League Conference League Πρώτη θέση 12.000 6.000 4.000 Θέσεις 2-8 10.000 4.000 2.000 Θέσεις 9-24 8.000 2.000 1.000 Για κάθε πρόκριση από τα πλέι-οφ και μετά 1.500 1.000 0.500

Από αυτό το στοιχείο γίνεται εύκολα αντιληπτό, πως όσο πιο δύσκολη είναι η διοργάνωση, τόσο πιο μεγάλα τα μπόνους. Ένα απλό παράδειγμα. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει Μπάγερ Λεβερκούζεν και Άγιαξ και περάσει στα πλέι-οφ με μία θέση ανάμεσα στην 17η και την 25η, τότε θα προσθέσει στο συλλογικό του ranking 12.000 βαθμούς (2.000 + 2.000 + 8.000 που είναι το μπόνους) και θα... εξαφανιστεί σε αυτή την άτυπη βαθμολογία.

Σε ότι αφορά τον ΠΑΟΚ, αν κάνει δύο νίκες με Μπέτις και Λιόν και τερματίσει κι αυτός στις θέσεις 17-26, θα αυξήσει το συλλογικό του ranking κατά 6.000 βαθμούς (2.000 + 2.000 + 2.000 που είναι το μπόνους) και θα μπορεί να ανεβάσει κι άλλο τον συντελεστή του με προκρίσεις και νίκες στην συνέχεια του Europa League.

Τι γίνεται αν το πάρει η ΑΕΚ;

Και η ΑΕΚ; Τι γίνεται αν η Ένωση κατακτήσει το πρωτάθλημα; Η απάντηση είναι ότι ακόμα και αν κατακτήσει το φετινό Conference League μόνο με νίκες στα υπόλοιπα 7 παιχνίδια (μαζί με τον τελικό) και πάλι δεν μπορεί να προλάβει ένα απευθείας εισιτήριο για την League phase του Champions League.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς με τους 13.000 βαθμούς που έχει συγκεντρώσει φέτος, έφτασε το raking της στους 19.500.

Ακόμα λοιπόν κι αν κάνει 7 νίκες στο φετινό Conference League (14.000 βαθμούς) και πάρει και τα τέσσερα μπόνους (2.000), τότε το ανώτερο που μπορεί να φτάσει είναι οι 35.500 βαθμοί που δεν αρκούν για την απόλυτη υπέρβαση.

Ωστόσο, οι κιτρινόμαυροι με την εντυπωσιακή φετινή τους συγκομιδή έχουν φτιάξει τον ευρωπαϊκό τους συντελεστή, που παίζει σημαντικό ρόλο στις ευρωπαϊκές κληρώσεις και έχουν την δυνατότητα να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την θέση τους ενόψει και των επόμενων σεζόν που θα υπάρχει ακριβώς το ίδιο διακύβευμα.