Το μαρτύριο της σταγόνας...

Μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό που βιώνει φέτος ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Με ευθύνη της διοίκησης, των παικτών αλλά και του -εκάστοτε- προπονητή... Γράφει ο Στέφανος Αλαφάκης.

Μια ακόμα χρονιά που ξεκίνησε με προσδοκίες, οδηγήθηκε στα... βράχια από τον Δεκέμβριο, τουλάχιστον όσον αφορά τον βασικό στόχο της ομάδας, που δεν μπορεί να είναι άλλος από το Πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε όχι μόνο να μείνει εκτός διεκδίκησης, αλλά να... παλεύει για την 4η θέση με τον Λεβαδειακό και τον Βόλο, παρά την χαώδη διαφορά στους προϋπολογισμούς.

Είναι εξοργιστικό το πώς ένα τόσο ακριβό ρόστερ έχει «χτιστεί» με τόσες ανορθογραφίες και τέτοια κενά. Είναι απίστευτο το ότι το «Τριφύλλι» δεν έχει παίξει σχεδόν ποτέ με την «βασική» του ομάδα. Σχεδόν από την αρχή της σεζόν του λείπει ο βασικός δεξιός εξτρέμ, το βασικό «8άρι», ο βασικός σέντερ φορ. Εδώ και πολύ καιρό και ο βασικός αριστερός μπακ. Τώρα έφυγε ξανά ο επιθετικός, όπως και ο τερματοφύλακας, λόγω του Κόπα Άφρικα.

Για την παταγώδη αποτυχία της ομάδας στο Πρωτάθλημα δεν μπορούν να υπάρξουν δικαιολογίες. Παρά τα κενά, παρά τις απουσίες, η ομάδα που παρατάσσει τόσους μήνες στον αγωνιστικό χώρο ο Παναθηναϊκός ΔΕΝ είναι για να παλεύει με τον Λεβαδειακό, με κάθε σεβασμό στην ομάδα της Βοιωτίας που φέτος πραγματικά έχει εντυπωσιάσει τους πάντες και πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις.

Η ευθύνη της διοίκησης για τα όσα συμβαίνουν είναι ξεκάθαρη και αδιαμφισβήτητη. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως και οι υπόλοιποι είναι άνευ ευθυνών! Οι ποδοσφαιριστές, που αμείβονται με εκατομμύρια, δεν επιτρέπεται να μπαίνουν σε ένα ματς όπως αυτό της Τούμπας και να μην «γυαλίζει» το μάτι τους. Δεν επιτρέπεται ο Τάισον να περνάει τους πάντες στα σπριντ και ο Μύθου να κάνει... πλάκα στον αέρα μέσα στην περιοχή. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως ο Βραζιλιάνος δεν είναι παικταράς και πως ο μικρός δεν έχει όλα τα στοιχεία για να κάνει μεγάλη καριέρα.

Η βασική διαφορά των δύο ομάδων χτες όμως δεν ήταν ποιοτική, ήταν στην διάθεση, τη νοοτροπία. Και ο Ράφα Μπενίτεθ έχει σημαντικό μερίδιο ευθύνης που δεν μπόρεσε να παρατάξει 11... καμικάζι στην Τούμπα. Έχει μάλιστα ευθύνες και για την ενδεκάδα που επέλεξε, αφού με τον Γεντβάι στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Καλάμπρια στο αριστερό ουσιαστικά... αδρανοποίησε και τις δύο πτέρυγες επιθετικά και δημιουργικά.

Ο Ιταλός έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, έβγαλε και κάποιες πανέμορφες μπαλιές, αλλά με ανάποδο πόδι δεν μπορεί να προσφέρει πολλά. Ο Κροάτης ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα από Κωνσταντέλια και Τάισον και φυσικά στην επίθεση δεν έκανε κάτι άξιο αναφοράς. Θα ήταν πολύ πιο ορθολογικό να έπαιζε αριστερά ο Μλαντένοβιτς ή ακόμα και ο Κώτσιρας, που τουλάχιστον ανασταλτικά είναι πολύ καλός, και δεξιά ο Καλάμπρια, ώστε να μην χαθούν οι αρετές του.

Γενικά η εικόνα του Παναθηναϊκού είναι από παιχνίδι σε παιχνίδι όλο και χειρότερη, αντί να υπάρχει βελτίωση. Είναι πασιφανές ότι τον Ιανουάριο και το καλοκαίρι πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά μέχρι τότε υπάρχει το Κύπελλο και η Ευρώπη. Με κούπα και μια καλή πορεία, μπορεί να σωθεί η φετινή χρονιά.

Για να έρθουν όμως αυτά, πρέπει άπαντες να συνειδητοποιήσουν πού βρίσκονται...