Η «αόρατη γραμμή» που… εξαργυρώνεται με γκολ και κέρδη στην ΑΕΚ

Η τριγωνική σχέση ανάμεσα στον Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, τον Λούκα Γιόβιτς και τον Μάρκο Νίκολιτς αποδεικνύεται καθοριστική στην Ένωση. Το SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

Η ΑΕΚ κερδίζει πολλά στα τελευταία παιχνίδια από εμφανίσεις δύο παικτών που έχουν αναδειχθεί σε καταλυτικούς για την επιθετική της λειτουργία: τον Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς και τον Λούκα Γιόβιτς.

Οι επιδόσεις στο χορτάρι αποδεικνύουν πως η ομάδα έχει βρει τις ισορροπίες της και μεγάλο μερίδιο σε αυτό ανήκει στη… χημεία που έχουν αναπτύξει οι δύο πάλαι ποτέ Γιουγκοσλάβοι με τον Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Λιούμπιτσιτς, παρά το γεγονός πως έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας με απόφαση του Νίκολιτς, παρουσιάζεται ασταμάτητος στα εγχώρια παιχνίδια.

Σκόραρε με τον ΟΦΗ, ενώ είχε προηγηθεί η παρουσία του με γκολ στον Ατρόμητο (1 γκολ) και τον Παναιτωλικό (2 γκολ) στο κορυφαίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Ένωσης.

Ουσιαστικά, ο Κροάτης μέσος απέδειξε πως το κίνητρο δεν περιορίζεται μόνο στην ευρωπαϊκή σκηνή. Παίζει για την ομάδα, για τον προπονητή, αλλά και για τον ίδιο.

Από την άλλη, ο Λούκα Γιόβιτς συνεχίζει να δείχνει την αποτελεσματικότητά του. Με 11 γκολ σε 24 συμμετοχές, ο Σέρβος επιθετικός σκόραρε στα δύο τελευταία ματς με ΟΦΗ και Κραιόβα, ενώ πιο νωρίς είχε σημειώσει τρία γκολ με Παναθηναϊκό και δύο με τον Ατρόμητο.

Ο Γιόβιτς μοιάζει να έχει βρει τον απόλυτο συγχρονισμό με τον Νίκολιτς στο εσωτερικό «κιτρινόμαυρων».

Το τρίγωνο Νίκολιτς – Γιόβιτς – Λιούμπιτσιτς έχει κοινή γλώσσα, ίδια ποδοσφαιρική κουλτούρα και κυρίως, έναν άμεσο κώδικα επικοινωνίας.

Αυτή η «χημεία των Βαλκανίων» φαίνεται να έχει δημιουργήσει ένα πεδίο όπου η ΑΕΚ λειτουργεί οργανικά, με καίριες αποφάσεις και αποτελεσματικές συνεργασίες.

Αυτό που ξεχωρίζει όμως είναι πως τόσο ο Λιούμπιτσιτς όσο και ο Γιόβιτς παίζουν για κάτι παραπάνω από προσωπικά στατιστικά εμπιστοσύνης που μετατρέπεται σε γκολ, ασίστ και κυρίως σε νίκες.

Η ΑΕΚ, λοιπόν, δεν στηρίζεται μόνο στην ποιότητα των παικτών της, αλλά και σε αυτό που δεν φαίνεται στα στατιστικά: την επικοινωνία, τη χημεία και την πίστη στον προπονητή.

Και αυτή η «αόρατη γραμμή» ανάμεσα σε Λιούμπιτσιτς, Γιόβιτς και Νίκολιτς φαίνεται πως φέρνει αποτελέσματα.