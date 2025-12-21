Στο... κυνήγι της Καλαμάτας ο Πανιώνιος, «διπλό» στο Άργος για τον Ολυμπιακό Β΄

Πανιώνιος και Ολυμπιακός Β΄ πανηγύρισαν σημαντικές νίκες απέναντι σε Αιγάλεω και Παναργειακό αντίστοιχα στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Super League 2. Ισοπαλία στην Σύρο μεταξύ της Ελλάς και της Ηλιούπολης.

Ο «Ιστορικός» ήταν ανώτερος στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα με το Αιγάλεω στην Νέα Σμύρνη και κατάφερε να πάρει τη νίκη με «χρυσό» σκόρερ τον Δημήτρη Κολοβό με ωραίο σουτ στο 37΄. Με τη νίκη του αυτή ο Πανιώνιος ανέβηκε ξανά στο -2 από την πρωτοπόρο Καλαμάτα και συνεχίζει την... καταδίωξη της στην μάχη της πρωτιάς του Νοτίου ομίλου της Super League 2. Το Αιγάλεω έμεινε στην 7η θέση με 14 βαθμούς και θα προσπαθήσει να μαζέψει πόντους για να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Ζούλιας, Αυλωνίτης, Κιάκος, Μπελμόντ, Στούπης (62′ Μπεχαράνο), Κρητικός (46′ Γιακόβλεφ), Μόρσεϊ (70′ Φαν ντερ Βάτερ), Κολοβός (70′ Βοΐλης), Μωραΐτης.

Αιγάλεω (Σκύβαλος): Καραργύρης, Ζιούλης, Τσιλιγγίρης, Ευαγγέλου (75′ Τακεσιάν), Τάτσης, Κωστόπουλος, Φοφανά (59′ Ουνγιαλίδης), Χόσκο, Αθανασακόπουλος, Ενομό (59′ Κωστέας), Κουϊρουκίδης.

Ο Ολυμπιακός Β΄ πανηγύρισε σημαντική νίκη στο Άργος κόντρα στον Παναργειακό με 1-2, κάνοντας την ολική ανατροπή. Ο Χατζηδημητρίου μόλις στο πρώτο λεπτό του αγώνα άνοιξε το σκορ για τους Αργίτες, αλλά στη συνέχεια οι Πειραιώτες ανέβασαν αισθητά την απόδοση τους και έφεραν... τούμπα το ματς. Επτά λεπτά μετά ο Ζουγλής έφερε το ματς στα ίσα, ενώ στο 18΄ ο Πνευμονίδης με ωραίο σουτ έγραψε το τελικό 1-2.

Παναργειακός (Παπαβασιλείου): Καραγκιόζης, Καρυπίδης, Ντιαλό (68′ Τσιράκης), Κότζα (68′ Ναλιτζής), Τσάνι, Νικολετόπουλος, Αρμένης, Παναγιώτου (40′ Πάνος), Γιαλαμίδης, Σίντικ, Χατζηδημητρίου (74′ Φοκάμ).

Ολυμπιακός Β (Ρούμπιο): Κουράκλης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ (60′ Αργυρίου), Μαρτίνης, Ζουγλής, Λιατσικούρας, Φίλης, Κουτσογούλας (60′ Δάμα), Τανούλης (71′ Κουτσίδης), Πνευμονίδης, Κεϊτά.

Στην Σύρο η τοπική Ελλάς ήρθε ισόπαλη με 1-1 κόντρα στην Ηλιούπολη σε μια δυνατή αναμέτρηση. Ο Βερνάρδος στο 66΄ άνοιξε το σκορ για τους Νησιώτες, ενώ τρία λεπτά μετά ο Κρέτσι ισοφάρισε για την ομάδα των νοτίων προαστίων για το τελικό 1-1. Στην 6η θέση του Νοτίου ομίλου η Ελλάς Σύρου με 20 βαθμούς, στην προτελευταία με 8 πόντους η Ηλιούπολη.

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Σταματούλλας, Βλάχος, Γαρουφαλιάς, Βερνάρδος, Γιάκος, Ζαφείρης, Κόλα, Μπάμπης (56′ Νίνο), Γκέζος (56′ Νάτσος).

Ηλιούπολη (Γράφας): Τσιλιγγίρης, Κεραμίδας, Μπουγαΐδης, Σουντουρά, Λεσάι (74′ Χριστόπουλος), Κρέτσι, Καλαμβόκης, Θωμαΐδης, Κωστούλας, Μαϊδανός, Τσουμάνης.