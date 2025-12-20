Παναθηναϊκός: Με Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς η αποστολή για ΠΑΟΚ

Κάρολ Σφιντέρκσι και Μίλος Πάντοβιτς συμπεριλαμβάνονται κανονικά στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το εκτός έδρας ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, στην Τούμπα. «Μέσα» και οι Τουμπά και Βιλένα.

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ, με τους Κάρολ Σφιντέρσκι και Μίλος Πάντοβιτς να ξεπερνούν τα προβλήματα που αποκόμισαν στο ματς με την Καβάλα και να είναι κανονικά διαθέσιμοι. Παράλληλα, ο Τουμπά ανάρρωσε πλήρως από την ίωση που τον ταλαιπώρησε και συμπεριλήφθηκε και αυτός στην αποστολή της ομάδας του.

Ο Ράφα Μπενίτεθ πήρε μαζί και τον Τόνι Βιλένα, ενώ εκτός έμειναν οι Ρενάτο Σάντσες και Φακούντο Πελίστρι, παρότι πλέον προπονούνται κανονικά.

Φυσικά εκτός είναι και ο Κυριακόπουλος, που συνέχισε το ατομικό του, αλλά και οι Ντέσερς και Λαφόν, που συμμετέχουν στο Κόπα Άφρικα.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ (21/12, 19:30).

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και τακτική και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης επέστρεψε ο Μίλος Πάντοβιτς, ενώ το ατομικό του πρόγραμμα συνέχισε ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Απόντες ήταν οι Ντέσερς και Λαφόν λόγω συμμετοχής στο Κόπα Άφρικα.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή. Σε αυτή βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Σταμέλλος, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Νίκας, Βίλενα, Πάντοβιτς».