Παρακάμερα ΑΕΚ: Η… έκρηξη της πρόκρισης, η αποθέωση και η ευτυχία του Ηλιόπουλου (vid)

Απολαυστικά πλάνα δίνει στη δημοσιότητα η ΠΑΕ ΑΕΚ μέσω της παρακάμερας του χθεσινού αγώνα που ολοκληρώθηκε με μια επική ανατροπή πρόκρισης. Ξεχωρίζει η... έκρηξη στις εξέδρες της Αγιά Σοφιάς-ΟΠΑΠ Αρένα στις καθυστερήσεις, η αποθέωση στο φινάλε και η ευτυχία του Ηλιόπουλου.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ και το βίντεο της παρακάμερας: Σε μια μυθική βραδιά, η ΑΕΚ έκανε μια επική ανατροπή απέναντι στην Universitatea Craiova, νίκησε με 3-2 και πήρε την απευθείας πρόκριση στη φάση των «16» του UEFA Conference League.



Η ομάδα μας βρέθηκε να χάνει με 0-2, όμως κατάφερε να μειώσει με τον Ντομαγκόι Βίντα στο 65’ και ολοκλήρωσε την επιστροφή της με δύο γκολ στις καθυστερήσεις! Πρώτα ο Ντέρεκ Κουτέσα ισοφάρισε στο 90+8’ με κεφαλιά, έπειτα από εξαιρετική σέντρα του Νίκλας Ελίασον και στο 90+15’ ο Λούκα Γιόβιτς εκτέλεσε εύστοχα πέναλτι που κέρδισε ο Βίντα, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.



Η κάμερα του ΑΕΚ TV ήταν στη Νέα Φιλαδέλφεια, καταγράφοντας τα παρασκήνια της αναμέτρησης, αλλά και το τρελό πάρτι που στήθηκε στις κερκίδες, στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια της OPAP Arena!