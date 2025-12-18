Ατυχία στον Παναθηναϊκό: Πάνω που έφυγε ο Ντέσερς, τραυματίστηκαν Σφιντέρσκι - Πάντοβιτς

Λίγα 24ωρα πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τον Σίριλ Ντέσερς να φεύγει για το Κόπα Άφρικα και τους Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς να τραυματίζονται.

Το «Τριφύλλι» έχει μείνει ούτως ή άλλως πολύ πίσω στο Πρωτάθλημα και δεν έχει το παραμικρό περιθώριο για απώλειες, με το εκτός έδρας ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ να είναι κομβικής σημασίας αλλά και πολύ μεγάλης δυσκολίας.

Η οποία δεδομένα αυξήθηκε με τα όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες στην γραμμή κρούσης της ομάδας. Αρχικά ο Σίριλ Ντέσερς έφυγε για το Κόπα Άφρικα, πάνω που είχε επιστρέψει για τα καλά στην δράση και μάλιστα κόντρα στον Βόλο ήταν βασικός και είχε γκολ και κερδισμένο πέναλτι.

Σαν να μην έφτανε αυτό, στο χτεσινό παιχνίδι Κυπέλλου με την Καβάλα, ο Ράφα Μπενίτεθ είδε και τον Κάρολ Σφιντέρσκι αλλά και τον Μίλος Πάντοβιτς να γίνονται αναγκαστικές αλλαγές στο πρώτο ημίχρονο, λόγω τραυματισμών!

Πρόκειται για μια πρωτοφανή συνθήκη, που θα μπορούσε να αφήσει τους «πράσινους» χωρίς σέντερ φορ για το ματς αυτό. Το συμβόλαιο του Γερεμέγεφ άλλωστε λύθηκε κι επίσημα κι έτσι αν κανείς εκ των Σφιντέρσκι ή Πάντοβιτς δεν είναι διαθέσιμος, τότε δεν υπάρχει άλλος επιθετικός.

Ο Πολωνός πάντως αναμένεται να είναι διαθέσιμος και δεν μοιάζει να ταλαιπωρείται από κάποιο πρόβλημα που θα του στερήσει την παρουσία του στο ντέρμπι. Αν και όλα θα ξεκαθαρίσουν μόλις βγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και των δύο ποδοσφαιριστών...