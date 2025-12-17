ΑΕΛ: Ανατροπή με Ουάρντα, συνεχίζει στα βυσσινί

Πλήρης αλλαγή σκηνικού με τον Αμρ Ουάρντα, ο οποίος συνεχίζει κανονικά στην ΑΕΛ Novibet.

Ο Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός εμφανιζόταν "τελειωμένος" το προηγούμενο διάστημα από τον κάμπο, μετά από πειθαρχικά παραπτώματα που του είχαν χρεωθεί, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου.

Παρά ταύτα τα τελευταία 24ωρα έχει υπάρξει ανατροπή στην υπόθεση του Ουάρντα. Από τη μία η αλλαγή στον πάγκο της ομάδας κι από την άλλη η ίδια η στάση του ποδοσφαιριστή, φαίνεται ότι αποκατέστησαν το χάσμα που υπήρχε, με τον παίκτη να παίρνει δεύτερη ευκαρία, σε μία προσπάθεια συσπείρωσης για την αντεπίθεση της ομάδας στον β' γύρο του πρωταθλήματος.