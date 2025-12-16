Ο Καρεμπέ επιβεβαίωσε τη συμφωνία Ολυμπιακού-Ναντ για Καμπελά

Σύντομη η θητεία του Ρεμί Καμπελά στον Ολυμπιακό, καθώς επιστρέφει στη Ligue 1 για χάρη της Ναντ.

Ο ελάχιστος χρόνος συμμετοχής που πήρε στον Ολυμπιακό, οδηγεί τον Γάλλο επιθετικό πίσω στην πατρίδα του.

Η Ναντ ψάχνεται για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής της και το... μαρκάρισμα των τελευταίων ημερών στους Ερυθρόλευκους για τον 35χρονο άσο, απέδωσε καρπούς, με τον Κριστιάν Καρεμπέ να επιβεβαιώνει τη συμφωνία δανεισμού του ποδοσφαιριστή στα "καναρίνια".

«Ο Ρεμί είναι σε καλή φόρμα. Θα πρέπει να προσφέρει μερικές καλές πάσες στους Μοχάμεντ, Αμπλίν και Γιουσέφ. Δεν έχω καμία ανησυχία γι' αυτόν», ανέφερε στα γαλλικά ΜΜΕ ο Καρεμπέ.