Ντέμης: «Δυο γκολ, δυο ασίστ ο Λιούμπιτσιτς αλλά ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου ήταν πάλι ο Πινέδα»

Ο Ντέμης Νικολαΐδης μίλησε στην εκπομπή Monday FC της NOVA για το επιβλητικό πέρασμα της ΑΕΚ από το Αγρίνιο, την αποδοση του Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς αλλά και τον Ορμπελίν Πινέδα τον οποίο χαρακτήρισε κορυφαίο της αναμέτρησης.

Αρχικά, ο Ντέμης Νικολαΐδης είπε για την ΑΕΚ και την απόδοση της: «Δεν περίμενα αυτή την εικόνα του παιχνιδιού, να είναι τόσο καλή η ΑΕΚ με τέτοια ενέργεια και να αναγκάσει τον Παναιτωλικό σε παθητικό ρόλο. Η ΑΕΚ, είχε και μια κούραση, είχε ταξίδι, ήταν ταλαιπωρημένη με ένα δύσκολο ματς στην Τουρκία. Παιχνίδι με παιχνίδι όμως ανεβάζει την ένταση της, οι παίκτες κινούνται παραπάνω, άρα και ο κάθε παίκτης έχει παραπάνω λύσεις αλλά εκτός αυτού, το ότι έχει ανεβάσει τα μέτρα και την ένταση της, έχει καλή νοοτροπία και ηρεμία στο παιχνίδι της. Όπως είχε και στο ευρωπαϊκό ματς. Εμένα μου άρεσε και στο πρώτο μέρος στην Τουρκία με την Σαμσουνσπορ είχε καλή κυκλοφορία, χθες ήταν παρά πολύ καλή» και πρόσθεσε για τους Λιούμπιτσιτς-Πινέδα:

«Δεν περίμενα τον Λιούμπιτσιτς να βάζει δυο γκολ και να κάνει δυο ασίστ… Δεν μπορώ να απαντήσω όμως σε όλα αν περίμενα ή όχι, γιατί δεν το έχω σκεφτεί. Δεν τον έβλεπα να… έρχεται πάντως, αλλά εμείς δεν είμαστε και στην προπόνηση κάθε μέρα να βλέπουμε τον Λιούμπιτσιτς. Η ΑΕΚ μπορεί να έβλεπε ότι έρχεται γι’ αυτό να έπαιξε και βασικός. Στην προπόνηση φαίνεται ο παίκτης συνήθως. Αυτό που γίνεται μέσα στην εβδομάδα το βλέπεις και στο γήπεδο. Άρα για να παίζει, κανείς δεν του έκανε χάρη. Κάτι έκανε στην προπόνηση και μπήκε. Έκανε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με δυο γκολ δυο ασίστ… Τώρα, πως γίνεται ο Λιούμπιτσιτς να έχει δυο γκολ - δυο ασίστ και εγώ να σου λέω ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου ήταν πάλι ο Πινέδα δεν ξέρω. Αλλά θα στο πω, ήταν ο Πινέδα».