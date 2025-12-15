Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Προφορική συμφωνία Άγιαξ-Τομιγιάσου, επιστρέφει στα γήπεδα μετά από ενάμιση χρόνο!

Ο Άγιαξ βρίσκεται ένα βήμα πριν την απόκτηση του Τακεχίρο Τομιγιάσου, καθώς έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Ιάπωνα διεθνή αμυντικό.

Η ολοκλήρωση της μετακίνησης θα εξαρτηθεί από τα ιατρικά τεστ που θα περάσει ο ποδοσφαιριστής την Τετάρτη, δεδομένου ότι απουσιάζει από τη δράση για περίπου 18 μήνες λόγω σοβαρού προβλήματος στο γόνατο.

Ο 27χρονος στόπερ/μπακ αγωνίστηκε συνολικά 84 φορές με τη φανέλα της Άρσεναλ, ωστόσο ο μακροχρόνιος τραυματισμός του στάθηκε καθοριστικός, με αποτέλεσμα οι «κανονιέρηδες» να λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του το περασμένο καλοκαίρι.

Αν όλα κυλήσουν ομαλά, ο Τομιγιάσου θα υπογράψει συμβόλαιο με τον «Αίαντα» έως το τέλος της τρέχουσας σεζόν, με τις αποδοχές του να συνδέονται με τον αριθμό των συμμετοχών του.