Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς: Ο χαμαιλέων που προσαρμόζεται (vids)

Η ιστορία ενός ποδοσφαιριστή που έμαθε να αλλάζει θέση χωρίς να αλλάζει χαρακτήρα.

Ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς δεν έχει παρατσούκλι, τουλάχιστον καταγεγραμμένο δημόσια. Αν κοιτάξουμε τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του, θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε «χαμαιλέοντα». Αυτά τα μικρά ερπετά που προσαρμόζονται παντού, σε όλες τις συνθήκες. Έχει τόσες διαφορετικές πτυχές στο παιχνίδι του, που θα του ταίριαζε γάντι. Το έδειξε καθαρά και στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, όπου σκόραρε δύο γκολ κι έδωσε την τελική πάσα σε άλλα δύο στο θριαμβευτικό 5-0 της ΑΕΚ στο Αγρίνιο.

Το ζήτημα, βέβαια, έχει να κάνει με… οικογενειακό DNA. Η οικογένεια έχει δείξει μεγάλη προσαρμοστικότητα κι αυτό πέρασε από τους γονείς στα παιδιά. Μ’ έναν τρόπο ολότελα διαφορετικό.

Η οικογένεια Λιούμπιτσιτς κατάγεται από τη Μπουσόβατσα, μια μικρή πόλη της κεντρικής Βοσνίας, περιοχή με έντονη παρουσία Βόσνιων Κροατών και βαριά μνήμη από τον πόλεμο της δεκαετίας του 1990. Εκεί βρίσκονται οι ρίζες, τα οικογενειακά σπίτια και οι ιστορίες. Όταν οι συγκρούσεις έκαναν αδύνατη την καθημερινότητα, οι γονείς του Ρόμπερτ πήραν την απόφαση να φύγουν. Η Βιέννη στην Αυστρία δεν ήταν όνειρο, αλλά καταφύγιο. Μια πόλη ξένη, αλλά ασφαλής.

Ο Ρόμπερτ γεννήθηκε στις 14 Ιουλίου 1999 στη Βιέννη, σε μια κοινωνία μεταναστών όπου η προσαρμογή είναι βασική δεξιότητα. Και η συναστρία ήταν καθαρά ποδοσφαιρική. Ο πατέρας του, ποδοσφαιριστής κι αυτός και μάλιστα έπαιζε σε τοπικό επίπεδο μέχρι τα 43 του, πάτησε πόδι για να πάρει το δεύτερο παιδί του το όνομα Ρόμπερτ, από αγάπη στον Ρόμπερτ Προσινέτσκι! Στο σπίτι μιλούσαν για τη Βοσνία και την Κροατία. Στο σχολείο ήταν Αυστριακός. Στο γήπεδο ήταν απλώς ένα παιδί με μπάλα. Σε ηλικία μόλις έξι ετών γράφτηκε στην ακαδημία της Φαβορίτνερ, ενός ιστορικού αλλά λαϊκού συλλόγου της πόλης. Εκεί δεν έμαθε να εντυπωσιάζει, αλλά να λειτουργεί σωστά. Να πασάρει, να καλύπτει και να καταλαβαίνει τον χώρο.

Στο ποδόσφαιρο τον τράβηξε ο Ντέγιαν, ο κατά δύο χρόνια μεγαλύτερος αδελφός του. Ο οποίος εξαρχής έδειξε το μεγάλο ταλέντο να αντιλαμβάνεται το παιχνίδι κι έτσι ξεχώρισε. Στα 18 του κέρδισε ένα επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Ραπίντ Βιέννης, στις ακαδημίες της οποίας γράφτηκε από μικρός. Ο Ρόμπερτ πέρασε κι αυτός από τη Ραπίντ, αλλά στα δέκα του αποφάσισε να φύγει. Πήγε στη Βιένερ Σπόρτκλουμπ και το 2014 στη Σεν Πόλτεν, σε εντελώς διαφορετικό περιβάλλον.

Η πορεία του μέσα από τις αυστριακές ακαδημίες ήταν σταθερή, χωρίς θόρυβο. Πέρασε από διαφορετικά αναπτυξιακά προγράμματα, κάθε φορά ανεβάζοντας επίπεδο, μέχρι που το 2018, στα 19 του, η Σεν Πόλτεν του έδωσε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο. Εκεί έγινε πραγματικός ποδοσφαιριστής. Αγωνίστηκε κυρίως ως κεντρικός μέσος, έπαιξε πάνω από 100 επίσημα παιχνίδια, σημείωσε 12 γκολ και μοίρασε 17 ασίστ, αλλά κυρίως κέρδισε τη φήμη παίκτη που «κρατά» την ομάδα.

Παράλληλα, εξελισσόταν και το ζήτημα της εθνικής του ταυτότητας. Ο Λιούμπιτσιτς φόρεσε τη φανέλα της Αυστρίας στα μικρά εθνικά τμήματα, όπως ο αδελφός του. Ήταν φυσικό. Εκεί γεννήθηκε, εκεί μεγάλωσε. Όμως η Κροατία υπήρχε πάντα στο βάθος. Κι όταν ήρθε η στιγμή της επιλογής, διάλεξε την εθνική Κροατίας, συμμετέχοντας στα αναπτυξιακά της τμήματα με την Κ21.

Το καλοκαίρι του 2021, όταν η Ραπίντ πούλησε τον Ντέγιαν Λιούμπιτσιτς στην Κολωνία, αποφάσισε να ενδιαφερθεί για τον Ρόμπερτ. Η μεταγραφή έκλεισε σε δέκα λεπτά της ώρας. Με τη Ραπίντ είχε μια πολύ γεμάτη σεζόν, με 40 ματς, 5 γκολ και 7 ασίστ. Κυρίως, όμως, απέδειξε ότι και ο «μικρότερος» Λιούμπισιτς ήταν γι’ αυτό το επίπεδο.

Το 2022 έκανε το μεγάλο βήμα προς τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Εκεί, στο πιο απαιτητικό περιβάλλον της μέχρι τότε καριέρας του, βρέθηκε να αλλάζει ξανά ρόλους και να προσαρμόζεται σε νέες συνθήκες. Δεν έπαιξε μόνο ως κεντρικός χαφ, τη θέση για την οποία αποκτήθηκε να καλύπτει, αλλά και ως εσωτερικός μέσος, ακόμη και ως αριστερό μπακ. Ο ίδιος έχει παραδεχτεί ότι αυτή η συνεχής μετατόπιση τον δυσκόλεψε, αλλά ταυτόχρονα τον έκανε πιο ευέλικτο.

Με τη Ντινάμο στις δύο σεζόν που έπαιξε εκεί συμμετείχε σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κατέγραψε 77 συμμετοχές, 6 γκολ και 11 ασίστ. Ένιωσε, όμως, κάποια στιγμή ότι έπρεπε να φύγει για να «σώσει την καριέρα του», όπως δήλωσε αργότερα με ειλικρίνεια.

Η μεταγραφή του στην ΑΕΚ δεν ήταν απλώς αγωνιστική επιλογή. Ήταν ακόμη μία προσαρμογή. Νέα χώρα, νέα γλώσσα, νέο πρωτάθλημα, διαφορετική ποδοσφαιρική κουλτούρα. Στην Ελλάδα, ο Λιούμπιτσιτς βρήκε ένα περιβάλλον έντονο, αλλά από την πρώτη στιγμή έδειξε ότι δεν ήρθε τόσο για να κάνει εντυπωσιακές δηλώσεις όσο για να δουλέψει.

Τα 56 ματς που έχει πάρει με την ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις στην τρίτη σεζόν που διανύει με την κιτρινόμαυρη φανέλα δεν είναι πολλά. Φέτος, πάντως, πριν καν η σεζόν φτάσει στα μισά της, έχει ήδη κάνει ρεκόρ σκοραρίσματος. Μπορεί το όνειρο της συμμετοχής με την εθνική Κροατίας στο Μουντιάλ (μαζί με τον αδελφό του, έστω και σε άλλη εθνική ομάδα) να φαντάζει ακόμα σε απόσταση, αλλά η ζωή της οικογένειας είναι ούτως ή άλλως γεμάτη προκλήσεις.