ΑΕΚ: Είχε ξαναβάλει δύο γκολ ο Λιούμπιτσιτς, η διάθεσή του έκανε τη διαφορά

Ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς έδειξε χθες στο Αγρίνιο ότι μπορεί να βοηθήσει σημαντικά την ΑΕΚ.

Πρωταγωνιστής της χθεσινής ευρείας επικράτησης της ΑΕΚ στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού ήταν ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ, μοίρασε δύο ασίστ και είχε και δοκάρι.

Η ολοκληρωτική μεταμόρφωση του 24χρονου Κροάτη, που προ ημερών λογιζόταν… φευγάτος ήταν εντυπωσιακή. Ο Μάρκο Νίκολιτς του είχε δώσει ευκαιρίες το καλοκαίρι στα προκριματικά, αλλά δεν τις άρπαξε από τα μαλλιά, ενώ στη συνέχεια έπαιρνε ολιγόλεπτες συμμετοχές σαν αλλαγή.

Κόντρα στον Ατρόμητο την περασμένη εβδομάδα, ο Λιούμπιτσιτς μπήκε ως αλλαγή και πέτυχε ένα γκολ. Χθες ο Νίκολιτς του έδωσε φανέλα βασικού κι έναν νέο ρόλο, ως δεξί χαφ-εξτρέμ, όπου ήταν αποκάλυψη! Ο Κροάτης άσος μπήκε ορεξάτος, δημιούργησε φάσεις, είχε δοκάρι σε μια σέντρα, ενώ σέρβιρε τα γκολ των Πινέδα και Ζοάο Μάριο. Στο δεύτερο ημίχρονο συνέχισε τις υψηλές πτήσεις και έχοντας μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, πέτυχε δυο γκολ.

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που πετυχαίνει δυο γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ, καθώς είχε σκοράρει δις στη νίκη επί του Πανσερραϊκού με 5-0 τον περασμένο Φεβρουάριο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ωστόσο, η όλη του απόδοση γέμισε ελπίδες πως ο «Λιούμπι» μπορεί να προσφέρει πολλά περισσότερα απ’ όλα όσα έχει κάνει μέχρι τώρα με τους «κιτρινόμαυρους», αποτελώντας μια ακόμα ποιοτική λύση μεσοεπιθετικά. Το ζητούμενο είναι να έχει διάρκεια και σταθερότητα στο παιχνίδι του, για να μπει για τα καλά στην αγωνιστική εξίσωση του Νίκολιτς.