Πέναλτι ο Κώτσιρας, σταματά τον Λάμπρου ο Λαφόν! (vid)

Ο έμπειρος δεξιός μπακ ανέτρεψε τον Λάμπρου στο 48', ο οποίος πήρε την ευθύνη, καθώς απουσίαζε ο Χάμουλιτς, όμως ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού υπενθύμισε πόσο καλός είναι στα 11 βήματα, κρατώντας το 2-1 στη Λεωφόρο!