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Πέναλτι ο Κώτσιρας, σταματά τον Λάμπρου ο Λαφόν! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο έμπειρος δεξιός μπακ ανέτρεψε τον Λάμπρου στο 48', ο οποίος πήρε την ευθύνη, καθώς απουσίαζε ο Χάμουλιτς, όμως ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού υπενθύμισε πόσο καλός είναι στα 11 βήματα, κρατώντας το 2-1 στη Λεωφόρο!
Πέναλτι ο Κώτσιρας, σταματά τον Λάμπρου ο Λαφόν! (vid)