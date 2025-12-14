Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Πέναλτι ο Κώτσιρας, σταματά τον Λάμπρου ο Λαφόν! (vid) 14-12-2025 22:28 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Βόλος ΝΠΣ ΠΡΟΣΩΠΑ Λάζαρος Λάμπρου Αλμπάν Λαφόντ Γιάννης Κώτσιρας 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο έμπειρος δεξιός μπακ ανέτρεψε τον Λάμπρου στο 48', ο οποίος πήρε την ευθύνη, καθώς απουσίαζε ο Χάμουλιτς, όμως ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού υπενθύμισε πόσο καλός είναι στα 11 βήματα, κρατώντας το 2-1 στη Λεωφόρο! Βρες τη χώρα από την ομάδα: Θα κάνεις το 10/10 στο κουίζ ποδοσφαίρου και γεωγραφίας που μόνο η Wikipedia δεν χάνει; menshouse.gr Στο προηγούμενο Μουντιάλ μοίραζε φυλλάδια, σήμερα τον αποθεώνει όλη η Βραζιλία! menshouse.gr Για την έκπληξη της χρονιάς με Σαμαρά ο Μητσοτάκης instanews.gr Διακοπές με 15€ τη βραδιά: Το ελληνικό νησάκι χωρίς αμάξια που αρνείται πεισματικά να παραδοθεί στον μαζικό τουρισμό menshouse.gr Όλα τα βλέμματα πάνω της: Η κόρη του Πάβελ Νέντβεντ μαγνήτισε το φακό στην κερκίδα του Μεξικό -Τσεχία (Pic) dailymedia.gr Μετά το επίσημο διαζύγιο: Ποιο πρόσωπο παίρνει τη θέση της Φαίης Σκορδά στην πρωινή εκπομπή του MEGA dailymedia.gr Ένας αντι-Γένσεν που μπορεί να αποδειχτεί καλύτερος κι απ’ τον Γένσεν menshouse.gr Παίζει το τελευταίο του χαρτί: Οι 3 μεταγραφές με τις οποίες απαντάει ο Ανδρουλάκης στον Αλέξη Τσίπρα instanews.gr Πέναλτι ο Κώτσιρας, σταματά τον Λάμπρου ο Λαφόν! (vid) SHARE