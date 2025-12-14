Όσα γκολ κι αν χρειαζόταν να βάλει, θα τα έβαζε η Ουντινέζε κόντρα στην Νάπολι, της οποίας επικράτησε 1-0 και την έριξε από την κορυφή.

Δεν εκμεταλλεύτηκαν το στραβοπάτημα της Μίλαν οι πρωταθλητές και μάλιστα δεν πήραν ούτε βαθμό στην έδρα της Ουντινέζε. Παρότι γνώριζαν πως με «διπλό» θα πήγαιναν μόνοι στην κορυφή, οι παίκτες του Αντόνιο Κόντε ήταν πολύ παθητικοί, χωρίς ένταση και μοιραία ηττήθηκαν 1-0.

Το πρώτο 45λεπτο κύλησε χωρίς ρυθμό και χωρίς στιγμές που να ανησυχήσουν σοβαρά τις δύο άμυνες. Μετά το ημίχρονο, οι γηπεδούχοι ανέβασαν στροφές και πήραν σταδιακά τον έλεγχο, ψάχνοντας με περισσότερη επιμονή το προβάδισμα. Έπειτα από δύο ακυρωμένα γκολ των Ντέβις και Τζανιόλο, στο 73’ ο Εκέλενκαμπ έπιασε δυνατό σουτ νίκησε τον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς και το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, αφήνοντας τη Νάπολι στους 31 βαθμούς και έστειλε την Ουντινέζε στους 21.

Δεν σηκώνει κεφάλι με τίποτα η Φιορεντίνα

Την ίδια ώρα, η Φιορεντίνα δέχθηκε ακόμα ένα «χαστούκι», έμεινε χωρίς νίκη και στην τελευταία θέση της Serie A μετά την εντός έδρας ήττα από τη Βερόνα (1-2). Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν λίγο πριν το ημίχρονο, όταν ο Ορμπάν τελείωσε ιδανικά μια γρήγορη επίθεση, ενώ οι Viola πίεσαν στην επανάληψη και βρήκαν την ισοφάριση με αυτογκόλ του Νούνιες (1-1). Όμως στο φινάλε η Βερόνα χαμογέλασε ξανά στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Ορμπάν, μετά από πάσα του Μπερνεντέ, διαμόρφωσε το τελικό 1-2.