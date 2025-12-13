Παντελίδης: «Σήμερα ταπεινωθήκαμε»

Ο νέος προπονητής της ΑΕΛ, Σάββας Παντελίδης παραδέχθηκε πως ο Λεβαδειακός ήταν ανώτερος και καλύτερος στο παιχνίδι (3-0), τονίζοντας πως ταπεινώθηκαν.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:

«Ήταν κομβικό το πρώτο γκολ που δεχτήκαμε, αλλά μέχρι εκείνο το σημείο δεν κάναμε κάτι ιδιαίτερο, εκτός από το να αμυνόμασταν καλά. Από την άλλη ο αντίπαλος ήταν πάρα πολύ καλός και αν θέλεις να πας μπροστά πρέπει να το παραδεχθείς. Δεν είχαμε καθόλου τον έλεγχο του αγώνα, ακόμα και όταν προσπαθήσαμε να βρούμε έναν τρόπο για να ανταπεξέλθουμε, δυστυχώς όταν άνοιξε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, φάνηκαν όλες οι αδυναμίες μας. Πρέπει να κοιτάξουμε την κατάσταση κατάματα και να πούμε πως ταπεινωθήκαμε σήμερα».