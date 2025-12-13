Η Καβάλα του Γιάννη Τάτση πέρασε και από τη Χαλάστρα (0-2) και φορτσάρει για παραμονή - Ήττα και.... προβληματισμός για τον ΠΑΟΚ Β.

ΠΑΟΚ Β και Καβάλα «μονομάχησαν» στο ουδέτερο γήπεδο του Καμπανιακού με το βλέμμα στην παραμονή. Ανώτεροι οι φιλοξενούμενοι σε όλη τη διάρκεια του 45λεπτου κάτι που φάνηκε και στο σκορ (0-2).

Μόλις στο 8ο λεπτό, ο Σιφναίος πέρασε τον Μπαταούλα και πάσαρε στον Παπαδόπουλο, ο οποίος ανατράπηκε από τον κίπερ Νικολακούλη. Εύστοχος ο πρώτος σκόρερ της Καβάλας από τη λευκή βούλα και 0-1 με τον Σιφναίο.

Μοναδική ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο για τον Δικέφαλο το μακρινό σουτ του Κανίς στο 24’, με τον Γιαννίκογλου να διώχνει σωτήρια σε κόρνερ. Ένας ΠΑΟΚ Β ασύνδετος που «φώναζε» για αλλαγές.

Στο 39’ ο ΑΟΚ απείλησε ξανά. Σέντρα Ελ Καντουσί κεφαλιά Σιφναίος και ξανά ο Νικολακούλης σε κόρνερ, από το οποίο ο Αλιατίδης με κεφαλιά έκανε το 0-2 του ημιχρόνου, ένα απόλυτα δίκαιο αποτέλεσμα.

Ένα δεύτερο ημίχρονο που ο ΠΑΟΚ Β έπρεπε αλλά δεν κατάφερε να απειλήσει, πλην δύο περιπτώσεων. Η Καβάλα αμύνθηκε καλά και αποτελεσματικά, με την κεφαλιά του Αμπάσι μετά από κόρνερ του Ρικάρντο στο 63΄να καταλήγει άουτ.

Τελευταία αξιόλογη «ασπρόμαυρη» φάση η κεφαλιά του Γκιτέρσου στο 83ο λεπτό, με το 0-2 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και την Καβάλα να παίρνει μία υπερπολύτιμη νίκη.

Με τη νίκη αυτή ο ΑΟΚ προσπάθησε τους Θεσσαλονικείς, έχοντας πλέον 18 βαθμούς στο +3 από τον Δικέφαλο του Πονζ. Την επόμενη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ Β θα φιλοξενήσει τον Ηρακλή, ενώ η Καβάλα αντιμετωπίζει εντός έδρας τη Νίκη Βόλου.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ Β (Πονζ): Νικολακούλης, Κοσίδης, Πολυκράτης, Απιατσιόνακ(77΄Αδάμ), Μπαταούλας(46΄Αμπάσι), Κωττάς, Καλόγηρος, Κανίς(77΄Καλαϊτσίδης), Τσιφούτης(61΄Ρικάρντο), Μούστμα(46΄Γκιτέρσος), Μπάλντε.

Καβάλα (Τάτσης): Γιαννίκογλου, Ελ Καντουσί(88΄Διονέλλης), Κολλαράς, Κατσουλίδης(81΄Δημοσθένους), Αλιατίδης, Γαβριηλίδης, Μπρέγκου, Σιφναίος, Παπαδόπουλος(64΄Ξυγκόρος), Χρούστινετς, Βοριαζίδης(88΄Παναγιώτου).