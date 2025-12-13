Νέα μπλεξίματα για Σεμέδο: Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία

Επίσημες κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία αντιμετωπίζει ο Ρούμπεν Σεμέδο, για ένα περιστατικό που συνέβη πριν από έναν χρόνο.

Μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη αντιμετωπίζει για άλλη μια φορά ο Ρούμπεν Σεμέδο. Ο πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού αγωνίζεται πλέον στην Πορτογαλία και την AVS, αλλά δεν έχει ηρεμήσει. Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για

ενδοοικογενειακή βία.

Η υπόθεση αφορά ένα περιστατικό που συνέβη τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν ο Σεμέδο αγωνιζόταν στην Αλ Χορ του Κατάρ, και συνελήφθη από αστυνομικούς της PSP της Βίλα Φράνκα ντε Σίρα, έπειτα από καταγγελία της συντρόφου του.

Η καταγγελία περιλάμβανε κατηγορίες για σωματική κακοποίηση, αλλά και για απαγωγή. Η 30χρονη γυναίκα, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά τότε «υπήρξε θύμα επιθέσεων και απειλών από τον σύντροφό της, ενώ στη συνέχεια κρατήθηκε στην κατοικία του υπόπτου για αρκετές ώρες, μέχρι να καταφέρει να μεταβεί σε αστυνομικό τμήμα, όπου και υπέβαλε μήνυση. Το θύμα έφερε αρκετούς ορατούς μώλωπες, γι’ αυτό και ενεργοποιήθηκαν τα μέσα έκτακτης ανάγκης, ενώ της παρασχέθηκε νοσοκομειακή περίθαλψη».

Αμέσως οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου, αλλά αφέθηκε ελεύθερος την επόμενη ημέρα (30 Δεκεμβρίου 2024), με το Δικαστήριο της Αμαδόρα να διατάσσει την απαγόρευση κάθε επικοινωνίας με το θύμα. Τώρα οι κατηγορίες πήραν επίσημο χαρακτήρα.

Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός έχει μακρύ ιστορικό προβλημάτων με τη δικαιοσύνη. Τον Φεβρουάριο του 2018, στην Ισπανία, είχε κρατηθεί στη φυλακή για πέντε μήνες, κατηγορούμενος ότι απήγαγε, κακοποίησε και απείλησε έναν άνδρα στην κατοικία του, χρησιμοποιώντας παράνομα, όπλο.

Το 2021, όταν αγωνιζόταν στην Ελλάδα, συνελήφθη με την υποψία βιασμού ανήλικης, για να αφεθεί ελεύθερος μετά την καταβολή εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ. Ο Σεμέδο συνελήφθη στην κατοικία του στη Γλυφάδα, στα προάστια της Αθήνας, μετά από καταγγελία της νεαρής στην αστυνομία. Αργότερα αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες.