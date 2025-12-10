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Έφτασε στην ολική ανατροπή ο Άγιαξ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Άγιαξ κατάφερε στο δεύτερο ημίχρονο εναντίον της Καραμπάγκ να φτάσει στην ολική ανατροπή.

 

Έφτασε στην ολική ανατροπή ο Άγιαξ (vid)