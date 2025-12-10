Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Με πανέμορφο γκολ κάνει το 1-0 εναντίον του Άγιαξ η Καραμπάγκ (vid) 10-12-2025 20:10 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Qarabağ AFC Ajax 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Καμίλο Ντουράν πρόλαβε την έξοδο του Γιάρος μετά από μια ασυνεννοησία της άμυνας των Ολλανδών και με το αριστερό έκανε ένα υποδειγματικό πλασέ περνώντας την μπάλα πάνω από τον Τσέχο τερματοφύλακα για το 1-0 στο 10'. Το έλεγαν, αλλά κανείς δεν τους πίστευε: Μεγάλη έκπληξη με τη Λένα Φλυτζάνη στον ΣΚΑΪ dailymedia.gr Ο Ντε Φράι φέρνει και μια δεύτερη, ακόμα καλύτερη μεταγραφή menshouse.gr Παρότι δεν θα παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων: Το κανάλι που κέρδισε την Σία Κοσιώνη μετά τον ΣΚΑΪ dailymedia.gr Πάει για ντέρμπι: Η μεγάλη ανατροπή που φέρνουν οι νέες δημοσκοπήσεις instanews.gr Το απόλυτο κουίζ των 10 απλών γρίφων λογικής: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το τεστ IQ είσαι ιδιοφυΐα! menshouse.gr Βάλε το κινητό στο αθόρυβο: Οι 3 καλύτερες ταινίες της 5ετίας που είναι άψογες από το πρώτο λεπτό έως το τελευταίο menshouse.gr Και εν ενεργεία βουλευτές: Ψυχρολουσία στη ΝΔ για τους 4 γαλάζιους που μπαίνουν στο κόμμα Σαμαρά instanews.gr Πόσο λάθος κάνουν για τον Ζοτς… menshouse.gr Με πανέμορφο γκολ κάνει το 1-0 εναντίον του Άγιαξ η Καραμπάγκ (vid) SHARE