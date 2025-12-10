Με πανέμορφο γκολ κάνει το 1-0 εναντίον του Άγιαξ η Καραμπάγκ (vid)

Ο Καμίλο Ντουράν πρόλαβε την έξοδο του Γιάρος μετά από μια ασυνεννοησία της άμυνας των Ολλανδών και με το αριστερό έκανε ένα υποδειγματικό πλασέ περνώντας την μπάλα πάνω από τον Τσέχο τερματοφύλακα για το 1-0 στο 10'.