Σοβαρό διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων έδειξαν οι εξετάσεις για Γκατσίνοβιτς

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς τίθεται νοκ-άουτ άουτ για το προσεχές διάστημα καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν έδειξαν πως έχει υποστεί σοβαρό διάστρεμμα στην δεξιά ποδοκνημική, με μια μερική ρήξη συνδέσμων.

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός που τραυματίστηκε στον αγώνα με τον Ατρόμητο, υποβλήθηκε σήμερα σε μαγνητική και πλέον έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει χαμηλά στο πόδι. Είναι μια ζημιά που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικών χώρων για ένα διάστημα αλλά το θετικό είναι πως έχει γλιτώσει τα χειρότερα.

Ο Γκάτσι δεν θα χρειαστεί να μπει χειρουργείο, θα πάει με αγωγή και θα αξιολογείται προοδευτικά. Για την ώρα δεν υπάρχει ενημέρωση για τον χρόνο που θα μείνει εκτός αλλά το σημαντικό είναι πως αποφεύγει τα χειρότερα.