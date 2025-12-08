ΑΕΚ: Περίμενε στη φυσούνα να δει την εκτέλεση του πέναλτι του Γιόβιτς ο Γκατσίνοβιτς

Ο Γκατσίνοβιτς ήθελε να δει το πέναλτι του Γιόβιτς πριν αποχωρήσει με το φορείο για τα αποδυτήρια.

Ο μεγάλος άτυχος χθες στην ΑΕΚ ήταν ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος τραυματίστηκε στον αστράγαλο, κι έμεινε για ώρα πίσω από τέρμα που έκανε επίθεση η Ένωση, για να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες. Φαινόταν πως πονούσε και όταν δοκίμασε να σηκωθεί για να πάει στα αποδυτήρια, με τον Κοϊτά να έχει περάσει ήδη στη θέση του από το 61’, φάνηκε ότι χρειάστηκε φορείο.

Μάλιστα, ο Γκάτσι πέρασε μπροστά από τον κιτρινόμαυρο πάγκο με τον Μάρκο Νίκολιτς να τον εμψυχώνει. Εν τω μεταξύ, η ΑΕΚ είχε κερδίσει πέναλτι και ο Λούκα Γιόβιτς περίμενε το ΟΚ από το VAR για να το εκτελέσει. Ο Γκατσίνοβιτς ζήτησε να δει την εκτέλεση πριν τον μεταφέρουν στα αποδυτήρια και πανηγύρισε το γκολ του συμπατριώτη του με μια υψωμένη γροθιά.