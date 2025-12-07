Το παρασκήνιο της ανάρτησης Λόβρεν: O Ρόουζ μίλησε πριν το ματς, ο ΠΑΟΚ απάντησε στο γήπεδο!

Ο Ντέγιαν Λόβρεν όπως και οι συμπαίκτες του απάντησαν μέσα στο γήπεδο και με την αγωνιστική τους συμπεριφορά στις προγραμματικές δηλώσεις του Λίντσεϊ Ρόουζ, που ήθελε να... υψώσει την σημαία του Άρη στο κέντρο της Τούμπας!

Μόνο απαρατήρητες δεν πέρασαν στους ποδοσφαριστές του ΠΑΟΚ οι προγραμματικές δηλώσεις του Λίντσεϊ Ρόουζ στην κάμερα της NOVA ενόψει του ντέρμπι της Τούμπας, με τους ασπρόμαυρους να απαντούν στον αμυντικό του Άρη μέσα στο γήπεδο και με εμφατική τριάρα.

Υπενθυμίζεται πως ο στόπερ των κιτρινόμαυρων είχε σχολιάσει πως «Θα πάμε στην έδρα του ΠΑΟΚ για να νικήσουμε! Θα πάμε για να στήσουμε τη σημαία του Άρη στο γήπεδο της Τούμπας!», με τον Ντέγιαν Λόβρεν να «απαντά» μετά το τέλος του αγώνα με ένα χαρακτηριστικό ποστάρισμα στα social media.

«Ποιος είπε ότι θα ύψωνε τη σημαία στο γήπεδό μας; Ποτέ!», αποθεώνοντας παράλληλα τους συμπαίκτες του για την φανταστική τους εμφάνιση.

Είναι ξεκάθαρο πως η εν λόγω δήλωση του Ρόουζ ήταν ένα ακόμη μπουστάρισμα στους ποδοσφαιριστές του Ραζβάν Λουτσέσκου, οι οποίοι μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με το... μαχαίρι στα δόντια και διέλυσαν αγωνιστικά τον Άρη.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως στο γκολ του Τάισον, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς πανηγύρισε στο σημαιάκι, έχοντας και αυτό την δική του σημασία...