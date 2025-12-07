ΑΕΚ: Αποθέωση για Σαβέφσκι στα μέρη που μεγαλούργησε - Ο Μανωλάς του ζήτησε... αυτόγραφο ! (pics)

«Τρέλα» για τον Τόνι Σαβέφσκι στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον κόσμο της ΑΕΚ να σχηματίζει ουρές για ένα αυτόγραφο και μια φωτογραφία μαζί του!

Η επιτυχημένη δράση της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ «Meet and Greet the Legends» έχει ως τιμώμενο πρόσωπο σημερα τον σπουδαιο Σκοπιανό άσο που αποτελεί, έναν από τους κορυφαίους της ιστορίας της Ένωσης. Έναν, από τους πιο καθοριστικούς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στα χρόνια των τίτλων και του όμορφου ποδοσφαίρου στα ‘80s και στα ‘90s.

Ο σπουδαίος Τόνι Σαβέφσκι, που με την τεράστια κλάση του αλλά και τον χαρακτήρα του, αποτέλεσε σύμβολο μιας εποχής, βρίσκεται στη Νέα Φιλαδέλφεια, στον κοινόχρηστο χώρο εξωτερικά του AEK Store, από τις 18.30 μέχρι τις 20.30 το βράδυ, όπου υπογράφει αυτόγραφα και φωτογραφίζεται με τον κόσμο.

Παρών εκεί και η έτερη σημαία της ΑΕΚ, ο Στέλιος Μανωλάς, ο οποίος μάλιστα ζήτησε... αυτόγραφο από τον Τόνι, ενώ με τον Σαβέβσκι φωτογραφήθηκε και ο μικρός Γιάννης Παπαστεφανάκης.

Οι Ενωσίτες δεν είναι υπερβολή να πούμε πως σχηματίζουν ουρές σε μια εκδήλωση - «λαϊκό προσκύνημα» στα… μέρη της Νέας Φιλαδέλφειας εκεί όπου μεγαλούργησε ο αγαπημένος Τόνι των οπαδών της ΑΕΚ.