Νίκη της Μπράγκα στο Φαμαλικάο

Με νίκη στο «Μουνισιπάλ» του Φαμαλικάο συνέχισε η Μπράγκα τις υποχρεώσεις της στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Οι «αρσεναλίστας» επιβλήθηκαν 2-1 της Φαμαλικάο και... προσπέρασαν την αντίπαλό τους στη βαθμολογία. Οι φιλοξενούμενοι «άνοιξαν το σκορ» στο 24ο λεπτό, όταν η μπάλα από το σουτ του Ρικάρντο Όρτα «βρήκε» τον Ροντρίγκο Πινιέιρο και άλλαξε πορεία, μην αφήνοντας περιθώρια αντίδρασης στον τερματοφύλακα της Φαμαλικάο. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 41ο λεπτό με τον Ζαμπίρι, ενώ η Μπράγκα πήρε τη νίκη και τους τρεις βαθμούς, χάρη στο γκολ του Πάου Βίκτορ στο 72΄.

Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής στην πορτογαλική Primeira Liga:

Μπενφίκα-Σπόρτινγκ Λισ. 1-1

Σάντα Κλάρα-Κάσα Πία 1-0

AVS-Ρίο Αβε 1-2

Φαμαλικάο-Μπράγκα 1-2

Εστορίλ-Μορεϊρένσε Έναρξη 17:30

Αλβέρκα-Νασιονάλ Έναρξη 20:00

Εστρέλα Αμαδόρα-Αρούκα Έναρξη 20:00

Τοντέλα-Πόρτο Έναρξη 22:30

Γκιμαράες-Ζιλ Βισέντε 8/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)