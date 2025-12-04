Ακαδημία ΑΕΚ: Στο συνέδριο της EFC στο Παρίσι ο Γιώργος Γεωργιάδης (pics)

Ο Γιώργος Γεωργιάδης βρέθηκε στο Παρίσι και εκπροσώπησε την ΑΕΚ στο συνέδριο της EFC (EUROPEAN FOOTBALL CLUBS).

Ο Τεχνικός Διευθυντής της κιτρινόμαυρης Ακαδημίας, ταξίδεψε στη Γαλλία και παρέστη σε ένα σημαντικό συνέδριο ενός οργανισμού που αριθμεί πάνω από 800 ποδοσφαιρικούς συλλόγους-μέλη από όλη την Ευρώπη. Μάλιστα, όπως σημειώνεται, είχε επαφές με κορυφαία στελέχη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Ο Τεχνικός Διευθυντής της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ κ. Γιώργος Γεωργιάδης βρέθηκε στο Παρίσι και συμμετείχε στο συνέδριο της EFC (EUROPEAN FOOTBALL CLUBS), του οργανισμού που αριθμεί πάνω από 800 ποδοσφαιρικούς συλλόγους-μέλη από όλη την Ευρώπη.

Στο workshop που πραγματοποιήθηκε στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Παρί Σεν Ζερμέν το διήμερο 2-3 Δεκεμβρίου με αντικείμενο το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, ο κ. Γεωργιάδης εκπροσώπησε την ΑΕΚ και είχε επαφές με κορυφαία στελέχη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Στη φωτογραφία τον βλέπουμε με τον Γάλλο πρώην διεθνή μέσο Γιοάν Καμπάιγ, νυν Αθλητικό Διευθυντή της Ακαδημίας και της Προ-Ακαδημίας της Παρί. Κοινό σημείο στις καριέρες τους είναι ότι έχουν αγωνιστεί στη Νιουκάστλ, αλλά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.