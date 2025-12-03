Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON «Βολίδα» του Ρούμπεν Πέρεθ πέρασε λίγο άουτ (vid) 03-12-2025 21:16 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Κηφισιά ΠΡΟΣΩΠΑ Ρούμπεν Πέρεθ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 72’ η Κηφισιά απείλησε τον Παναθηναϊκό με «βολίδα» του Πέρεθ λίγο έξω από την περιοχή, έπειτα από φάουλ του Πόμπο, που πέρασε λίγο άουτ. Ο Ισπανός λοιπόν, παραλίγο να σκοράρει κόντρα στην πρώην ομάδα του. Η ευκαιρία του Πέρεθ «Έλεγα ψέματα ότι έκλεισε ο Φώτης»: Η επική ατάκα του Φάνη Λαμπρόπουλου στη Βουλγαράκη για τον Ιωαννίδη dailymedia.gr Ετοιμαστείτε για μεγάλη έκπληξη: Τι λένε οι δημοσκόποι για το ποσοστό της Καρυστιανού που θα δούμε στις εκλογές instanews.gr Όσο το αφήνεις σε πνίγει: Το τραύμα που γεννάει κατάθλιψη και κρίση πανικού menshouse.gr Κίνηση-ματ από τον ΑΝΤ1: Ο πρωτοκλασάτος δημοσιογράφος που πήρε μέσα απ’ τα χέρια του ΣΚΑΪ dailymedia.gr Τσουνάμι παροχών ενόψει εκλογών: Τα 3 οικονομικά μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης instanews.gr Η ομάδα που ταιριάζει στον Μπακασέτα menshouse.gr Κανείς δεν το ‘χει τερματίσει: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο δύσκολο στον κόσμο; menshouse.gr Αν όχι ο Ομπράντοβιτς, ποιος; menshouse.gr «Βολίδα» του Ρούμπεν Πέρεθ πέρασε λίγο άουτ (vid) SHARE