«Βολίδα» του Ρούμπεν Πέρεθ πέρασε λίγο άουτ (vid)

Στο 72’ η Κηφισιά απείλησε τον Παναθηναϊκό με «βολίδα» του Πέρεθ λίγο έξω από την περιοχή, έπειτα από φάουλ του Πόμπο, που πέρασε λίγο άουτ. Ο Ισπανός λοιπόν, παραλίγο να σκοράρει κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Η ευκαιρία του Πέρεθ