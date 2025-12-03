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«Βολίδα» του Ρούμπεν Πέρεθ πέρασε λίγο άουτ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 72’ η Κηφισιά απείλησε τον Παναθηναϊκό με «βολίδα» του Πέρεθ λίγο έξω από την περιοχή, έπειτα από φάουλ του Πόμπο, που πέρασε λίγο άουτ. Ο Ισπανός λοιπόν, παραλίγο να σκοράρει κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Η ευκαιρία του Πέρεθ

«Βολίδα» του Ρούμπεν Πέρεθ πέρασε λίγο άουτ (vid)